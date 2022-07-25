



Очередной конкурс по выбору подрядчика на капитальный ремонт помещений здания Ворошиловского районного суда объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на этот раз начальная сумма контракта увеличилась до 25,3 млн рублей. Напомним, первый и второй аукционы были признаны несостоявшимися. Тогда начальная стоимость работ оценивалась в 22,9 млн рублей.

Организатором торгов, сообщает информагентство, является Управление судебного департамента Волгоградской области. Выбрать подрядчика с третьей попытки и заключить с ним контрактам планируется до конца текущего месяца.

Здание Ворошиловского районного суда находится на пересечении улиц Баррикадная и Социалистическая. Дом 1952 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Проектом предусматривается капитальный ремонт помещений на 1 и 2 этажах трехэтажного здания, а также в подвале.

Ранее сообщалось, что пожар в здании Ворошиловского районного суда Волгограда произошел в ночь на 4 февраля 2011 года. Возгорание началось в помещении на втором этаже, которое занимали судебные приставы. На последнем этаже размещалась районная прокуратура. Огонь быстро распространился по старым конструкциям. Пожар тушили 17 часов. В результате здание оказалось непригодным для эксплуатации.

Ворошиловский районный суд после пожара переехал. На сегодня он располагается по адресу ул. Рокоссовского, 10 в Центральном районе Волгограда.