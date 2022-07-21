Общество

22 июля энергетики обесточат дома в 3 районах Волгограда

Общество 21.07.2022 21:29
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21.07.2022 21:29


Жителям Центрального, Советского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 22 июля, временно приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты займутся профилактикой объектов энергохозяйства. 

Возможно, что именно ваш дом попал в список отключений:

Центральный район 

с 09.00 до 13.00 

улица Хоперская, 142-156

улица Совнаркомовская, 151, 151а-159

улица Алябьева, 74А, 86

улица Антарктидская, 70, 72 

улица Селенгинская, 10а, 10б

Советский район 

с 09.00 до 19.00 

улица Комарова, 53-58, 62, 65, 67  

улица Научная, 26, 30-48 

улица Янки Купалы, 43-61, 47а, 58а 

улица Владимирская, 21, 25, 33/1, 33/2, 35, 39-43, 45-48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63 

улица Светлая, 2-8

Красноармейский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Компасная, 17-36 

улица Штурманская, 16-37 

улица Староладожская, 15-48

улица Гремячинская, 39-61

переулок Штурманский, 5-15

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