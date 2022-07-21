22 июля энергетики обесточат дома в 3 районах Волгограда

Жителям Центрального, Советского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 22 июля, временно приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты займутся профилактикой объектов энергохозяйства.
Возможно, что именно ваш дом попал в список отключений:
Центральный район
с 09.00 до 13.00
улица Хоперская, 142-156
улица Совнаркомовская, 151, 151а-159
улица Алябьева, 74А, 86
улица Антарктидская, 70, 72
улица Селенгинская, 10а, 10б
Советский район
с 09.00 до 19.00
улица Комарова, 53-58, 62, 65, 67
улица Научная, 26, 30-48
улица Янки Купалы, 43-61, 47а, 58а
улица Владимирская, 21, 25, 33/1, 33/2, 35, 39-43, 45-48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63
улица Светлая, 2-8
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
улица Компасная, 17-36
улица Штурманская, 16-37
улица Староладожская, 15-48
улица Гремячинская, 39-61
переулок Штурманский, 5-15