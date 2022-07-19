Общество

Почувствуй вкус Европы и Азии в самом сердце Волгограда

Общество 19.07.2022 08:53 Реклама
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19.07.2022 08:53 Реклама

Многие из нас привыкли к хорошей еде и приятным впечатлениям. Кто-то любит гастрономическую Азию, других манит Европа, ну а кому-то ближе всего русская кухня. Казалось бы, совместить все это в одном месте — задача не из легких. Однако в центре Волгограда есть уютное заведение «Алфавит вкуса», где вы можете отведать огромное количество блюд — от простых до экзотических, приготовленных из свежайших и полезных продуктов.  

Контроль качества

Фермерские продукты, приготовленные на артезианской воде, контроль качества готовых блюд и большие порции  — приготовление пищи в «Алфавите вкуса» возведено в культ. 

К ингредиентам здесь предъявляются самые серьёзные требования — каждый продукт, поступающий на кухню, проходит особый контроль качества. Если блюда передаются на доставку, то только в вакуумной упаковке и специальном контейнере. Фактически клиент получает заказ «из рук повара». Это особенно важно в текущих реалиях, когда мы все стали трепетнее относиться к санитарной безопасности. 


Все, что душе угодно

В центре Волгограда можно отведать как национальные блюда (японские, итальянские и др.), так и хорошо знакомую всем еду домашнего приготовления — она будет такой же вкусной, какую вы готовите сами. При этом выбор блюд не ограничивается тем, что есть в постоянном меню: здесь можно заказать что-то уникальное, в том числе из экзотических продуктов. А размах застолья не имеет значения. В ресторане готовы организовать выездной кейтеринг, корпоратив и даже семейное торжество.  

«Алфавит вкуса» предлагает меню для завтрака, ланча и ужина. Помимо супов, горячих блюд и салатов, это ещё и лёгкие или сытные закуски, вкуснейшие десерты, роллы для любителей японской кухни. Кроме того, в меню есть вареники и пельмени ручной лепки с различными начинками. Все десерты готовит собственный кондитер. Молодые родители наверняка оценят наличие детского меню. 

Особое внимание в ресторане уделяют и красоте подачи блюд. Сделав здесь заказ, вы совершенно точно получите настоящий кулинарный шедевр. Все  ингредиенты подбираются поварами «Алфавита вкуса» таким образом, чтобы сочетаться по вкусовым качествам и эффектно выглядеть на тарелке. 

Легкость во всем 

Оформить доставку можно через сервисы Delivery Club  и Яндекс Еда.

Кстати, при заказе через сайт кафе «Алфавит вкуса», а также именинникам — полагается скидка 10 %. Согласитесь, это очень приятный бонус к вкусной, красивой и полезной еде. Также компания предлагает подарочные сертификаты, которые будут отличным подарком для родных и близких.

Стоять у плиты, сжигая друг другу нервы? Не стоит того. Какой алфавит проще всего запомнить, спросите вы? Кафе на Советской, 11.


Добавим, что с ростом клиентской базы, компания сегодня расширяет штат сотрудников. В кафе требуются:

  • повара со знанием японской кухни
  • бармены
  • официанты
  • уборщица-посудомойщица
Адрес: ул. Советская, 11

График работы: с 10:00 до 23:00 (заказы на доставку принимаются до 21:30 по телефону 8-927-256-50-00)

Наш сайт: alfavitvkusa.ru

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