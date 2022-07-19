Почувствуй вкус Европы и Азии в самом сердце Волгограда

Многие из нас привыкли к хорошей еде и приятным впечатлениям. Кто-то любит гастрономическую Азию, других манит Европа, ну а кому-то ближе всего русская кухня. Казалось бы, совместить все это в одном месте — задача не из легких. Однако в центре Волгограда есть уютное заведение «Алфавит вкуса», где вы можете отведать огромное количество блюд — от простых до экзотических, приготовленных из свежайших и полезных продуктов.

Контроль качества

Фермерские продукты, приготовленные на артезианской воде, контроль качества готовых блюд и большие порции — приготовление пищи в «Алфавите вкуса» возведено в культ.

К ингредиентам здесь предъявляются самые серьёзные требования — каждый продукт, поступающий на кухню, проходит особый контроль качества. Если блюда передаются на доставку, то только в вакуумной упаковке и специальном контейнере. Фактически клиент получает заказ «из рук повара». Это особенно важно в текущих реалиях, когда мы все стали трепетнее относиться к санитарной безопасности.





Все, что душе угодно

В центре Волгограда можно отведать как национальные блюда (японские, итальянские и др.), так и хорошо знакомую всем еду домашнего приготовления — она будет такой же вкусной, какую вы готовите сами. При этом выбор блюд не ограничивается тем, что есть в постоянном меню: здесь можно заказать что-то уникальное, в том числе из экзотических продуктов. А размах застолья не имеет значения. В ресторане готовы организовать выездной кейтеринг, корпоратив и даже семейное торжество.

«Алфавит вкуса» предлагает меню для завтрака, ланча и ужина. Помимо супов, горячих блюд и салатов, это ещё и лёгкие или сытные закуски, вкуснейшие десерты, роллы для любителей японской кухни. Кроме того, в меню есть вареники и пельмени ручной лепки с различными начинками. Все десерты готовит собственный кондитер. Молодые родители наверняка оценят наличие детского меню.

Особое внимание в ресторане уделяют и красоте подачи блюд. Сделав здесь заказ, вы совершенно точно получите настоящий кулинарный шедевр. Все ингредиенты подбираются поварами «Алфавита вкуса» таким образом, чтобы сочетаться по вкусовым качествам и эффектно выглядеть на тарелке.

Легкость во всем

Оформить доставку можно через сервисы Delivery Club и Яндекс Еда.

Кстати, при заказе через сайт кафе «Алфавит вкуса», а также именинникам — полагается скидка 10 %. Согласитесь, это очень приятный бонус к вкусной, красивой и полезной еде. Также компания предлагает подарочные сертификаты, которые будут отличным подарком для родных и близких.

Стоять у плиты, сжигая друг другу нервы? Не стоит того. Какой алфавит проще всего запомнить, спросите вы? Кафе на Советской, 11.





Добавим, что с ростом клиентской базы, компания сегодня расширяет штат сотрудников. В кафе требуются: