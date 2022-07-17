Общество

Жителям двух районов Волгограда напомнили о перекрытии дорог 17 июля

Общество 17.07.2022 07:59
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17.07.2022 07:59


В Центральном и Советском районах Волгограда сегодня, 17 июля, вводятся ограничения для автомобилистов. Как сообщает ИА «Высота 102», временные запреты связаны с проведением памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Сталинградской битвы.  

В центре города на Волге пройдет торжественное открытие экспозиции бронекатера БК-31 и знака героям Волжской военной флотилии. Ожидается прибытие зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. 

— На участке Нулевой продольной магистрали от кругового движения напротив центральной лестницы набережной до улицы 7-й Гвардейской 17 июля с 07.00 до 17.00 вводится пешеходный режим, — сообщили информационному агентству в администрации Волгограда.

В этот же день на территории мемориального комплекса «Лысая Гора» состоится возложение цветов и венков к обелиску «Высота 146». 

— Для безопасности участников памятного мероприятия в период с 17.00 до 24.00 на территории мемориала, а также на подъездных дорогах вводится пешеходный режим, — добавили в пресс-службе горадмина. 

Сообщается, что у мемориала соберутся представители ветеранских и молодежных организаций города-героя. Планируется трансляция художественного фильма «Они сражались за Родину», на установленном на территории комплекса импровизированном «киноэкране». 

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