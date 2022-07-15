Экономика

Банк «Открытие» добавил в «Бизнес-портал» новые валюты для заключения контрактов

Экономика 15.07.2022 15:43 Новости компаний
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15.07.2022 15:43 Новости компаний


Банк «Открытие» добавил в интернет-банк для МСБ новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности. Особенно актуальной станет возможность заключать контракты в национальных валютах и онлайн зафиксировать курс валюты на будущее.
В раздел «ВЭД» добавлены новые сервисы для валютного контроля, расширен справочник валют для заключения контрактов. Добавлены узбекский сум, кубинское песо, иранский риал, сирийский фунт и другие валюты. Теперь можно заключить и поставить на учет контракты в национальных валютах, которые ранее нечасто использовались для сделок ВЭД.
Кроме того, упрощена процедура предоставления справок о подтверждающих документах. Справки для импортных сделок заполняются автоматически, если в банке есть вся информация. Банк составит справку онлайн при получении декларации из таможни. Клиенту достаточно подписать справку разовым SMS-кодом или USB-токеном, затем она моментально поступит в банк.
Ускорено исправление ошибок в документах валютного контроля. По ускоренной процедуре проходят справка о подтверждающих документах, сведения об операции, постановка контракта на учет, снятие контракта с учета, перевод контракта из другого банка. При наличии ошибки клиент увидит в интернет-банке пометку «На доработку», и после этого ему нужно только исправить строку с некорректными данными – создавать заново весь документ не придется.
Об изменениях валютного законодательства банк теперь сообщает на экране в «Бизнес-портале», там же будут рекомендации по заполнению документов.
В разделе «Инвестиции» теперь можно управлять валютным риском – сервис позволит зафиксировать подходящий курс юаня на будущее. Для этого необходимо указать вид деятельности (импортер или экспортер), нужную дату и сумму планируемой сделки. Зафиксировать выбранный курс можно на срок от 7 до 180 дней. Для подключения достаточно открыть брокерский счет и нажать кнопку «Оформить» на карточке «Валютное хеджирование». По мере необходимости в сервисе появятся и другие валюты.
Для брокерского счета доступны также пополнение, переводы, размещение свободных средств в инвестиционные продукты. Кроме того, клиенты могут получить советы по инвестированию и работе с торговым терминалом QUIK.
Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.

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