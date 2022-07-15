В Волгограде к Новому году отремонтируют четыре фонтана









Объявлен электронный аукцион на ремонт четырех фонтанов в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» ищет подрядчика для замены комплектующих к оборудованию фонтанов на площади Советской, у Казанского кафедрального собора, в сквере «Сказка» и сквере «Академический» на пересечении улиц Академическая и Ковровская.

Начальная стоимость работ указана в сумме 595 тысяч 250 рублей. На всё подрядчику с момента заключения контракта отведено 150 календарных дней, т.е 5 месяцев. Выходит, что работы должны быть завершены в декабре текущего года.













По данным информагентства, в Ворошиловском районе сухие фонтаны на площади Советской и около Казанского собора функционируют. В мэрии утверждают, что работает фонтан и в сквере «Сказка», но включают его по расписанию.













Проблема с фонтанами в Волгограде обострилась этим летом. Несмотря на изнывающую жару много искусственных сооружений в городе не работает. Они либо вышли из строя, либо находятся в стадии ремонта.

Так, этим летом, волгоградцы дождались открытия фонтана около стадиона, построенного к ЧМ-2018, лишь к середине июля. Он не работал из-за неисправности в программно-аппаратном оборудовании. Заработал буквально на днях и фонтан в сквере Симбирцева. По-прежнему сухо в чаше фонтана «Детский хоровод» у железнодорожного вокзала Волгограде и в парке дружбы «Волгоград – Баку».

Всего, заверили в мэрии, в Волгограде в настоящее время действуют 20 фонтанов.

Ранее сообщалось, что всего в Волгограде 33 фонтана, из них 12 расположены в Центральном районе города.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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