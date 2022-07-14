Актуально

Сказал: «Пап, не отговаривай». В Волгограде передали ордена Мужества семьям погибших на Украине военных

Актуально 14.07.2022 16:45
0
14.07.2022 16:45


В Волгограде сегодня, 14 июля, в полдень состоялась передача государственных наград семьям погибших на Украине военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102», 10 орденов Мужества близким бойцов, исполнивших до конца свой воинский долг, передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов. 



Сегодня мы отдаем дань памяти, почета и уважения нашим землякам, нашим героям. Выполняя свой воинский долг, ребята погибли в бою, защищая будущее нашей страны, наших детей, освобождая Донбасс, Украину от нацизма и фашизма, — обратился Шевцов к присутствующим в зале. — От всех жителей Волгоградской области выражаем искренние и теплые слова соболезнований. Ваши сыновья, ваши мужья, погибли героями. Спасибо вам огромное за воспитание героев, низкий вам поклон.


К высокой награде посмертно представлены:  

старший мичман Саканелашвили Автандил Лаврентьевич

сержант Матниязов Камран Сабирович

младший сержант Пурясьев Михаил Сергеевич

рядовой Светашов Юрий Кириллович

старший сержант Каверин Егор Евгеньевич

ефрейтор Алжанов Бауыржан Базарбаевич

старший лейтенант Поселеннов Дмитрий Николаевич

главный корабельный старшина Коротаев Александр Валерьевич

сержант Керин Владимир Георгиевич

старший сержант Ульбрехт Денис Александрович


Александр Коротаев, выполняя приказ командования в ходе специальной военной операции, не отступил от своего воинского долга и не покинул поле боя. Высокую награду вручили отцу погибшего воина.  


Он сказал: «Пап, не отговаривай», — вспоминает Валерий Коротаев. — Сын посмотрел видео, как над нашими издеваются, и сказал: «Я этих уродов… этих уродов надо уничтожить». 


Старший разведчик Камран Матниязов в ходе выполнения боевой задачи до конца остался верен боевой присяге. На поле боя ценой собственной жизни он спас своих сослуживцев. 

Он мне сказал: «Знаешь, Инара, там мои боевые товарищи, я не могу остаться в стороне», — сдерживая слезы, рассказывает супруга погибшего сержанта Инара Уразова. — Он спас троих сослуживцев, вытащил парня из танка. Никогда не задумывался, когда человеку надо помочь, решительно прыгал в машину и ехал. 


Старший лейтенант Дмитрий Поселеннов в ходе спецоперации выполнил воинский долг с честью и отвагой, до конца остался верен присяге. 

Он никогда не думал, что будет предпринимать что-то, чтобы остаться. Нет, как он может? Он командир батареи, пример для остальных, — рассказывает супруга погибшего героя Анна Поселеннова. 


Женщина признается, что в глубине души, она переживала за мужа, но долг для Дмитрия был превыше всего. 

— Он никогда не бросил бы никого. Это даже не обсуждалось. Ждал команды, когда назначат. Он был мужественный, по-другому никак не мог поступить.


Награду из рук военкома принял сегодня и сын героически погибшего старшего сержанта Егора Каверина. Маленький Иван был не по-детски серьезен, получая из рук взрослых орден Мужества за подвиг своего отца. 


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также: 

«Их имена останутся в истории России»: в Волгограде вручили ордена Мужества семьям погибших в СВО военных

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Актуально
14.07.2022 15:39
Актуально 14.07.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Актуально
08.07.2022 17:57
Актуально 08.07.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Актуально
07.07.2022 16:39
Актуально 07.07.2022 16:39
Комментарии

0
Далее
Актуально
07.07.2022 13:24
Актуально 07.07.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Актуально
05.07.2022 09:57
Актуально 05.07.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Актуально
03.07.2022 11:05
Актуально 03.07.2022 11:05
Комментарии

0
Далее
Актуально
30.06.2022 07:29
Актуально 30.06.2022 07:29
Комментарии

0
Далее
Актуально
29.06.2022 09:15
Актуально 29.06.2022 09:15
Комментарии

0
Далее
Актуально
27.06.2022 19:12
Актуально 27.06.2022 19:12
Комментарии

0
Далее
Актуально
18.06.2022 07:52
Актуально 18.06.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Актуально
16.06.2022 19:30
Актуально 16.06.2022 19:30
Комментарии

0
Далее
Актуально
15.06.2022 06:55
Актуально 15.06.2022 06:55
Комментарии

0
Далее
Актуально
10.06.2022 20:01
Актуально 10.06.2022 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Актуально
05.06.2022 14:02
Актуально 05.06.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Актуально
04.06.2022 05:37
Актуально 04.06.2022 05:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Путин сменил председателей судов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:53
«Ущерб есть, а дела нет»: главе Волгограда «прилетело» из-за самовольной дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
После заявлений о России Макаревича не готовы встречать в Волгограде: итоги опросаСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде банде наркоторговцев грозит пожизненный срокСмотреть фотографии
17:50
На Украине погиб начштаба 20-й мотострелковой дивизии Сергей КенсСмотреть фотографии
17:35
Огороды в Волгоградской области побило градомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Есть первый асфальт: опубликованы фото ударной стройки обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде снова устраняют аварию на трубопроводе по проспекту ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Сказал: «Пап, не отговаривай». В Волгограде передали ордена Мужества семьям погибших на Украине военныхСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Волгоградские металлурги отметили профессиональный праздникСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде дети участников спецоперации получат именные стипендииСмотреть фотографии
15:39
«Он мой. Как я его оставлю?»: семья волгоградцев просит земляков помочь в борьбе с болезнью сынаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитамСмотреть фотографии
15:27
«Если главврачи не понимают, надо принимать меры»: видео прогулки Бочарова по больничному городкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В Волгограде допоздна продлят работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
14:49
Двоих охотников осудили за убийство косули из окна автомобиля под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде осудят электромонтера за гибель ребенка в ваннойСмотреть фотографии
14:16
Дмитрий Медведев приедет в Волгоград 17 июля на открытие БК-31Смотреть фотографии
13:49
Стихия обрушилась на север Волгоградской области и оставила без света домаСмотреть фотографии
13:47
«Поправочка вышла»: депутаты Волгоградской облдумы разрешили жителям менять названия городов и районовСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде отменили открытие пляжа на острове СарпинскийСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде пожарные не дали разгореться огню над советом ветерановСмотреть фотографии
12:46
МЧС предупредило волгоградцев о шторме в ближайшие часыСмотреть фотографии
12:39
Новым детским омбудсменом Волгоградской области стал Евгений КовшиковСмотреть фотографии
12:36
Банк «Открытие»: больше половины жителей ЮФО уверены в стабильности личных доходов в 2022 годуСмотреть фотографии
12:20
В мэрии Волгограда подготовились к штормуСмотреть фотографии
12:07
К ордену Мужества посмертно представлены еще 10 участников СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Стала известна причина досрочной отставки детского омбудсмена Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде отремонтируют проезд под Комсомольским мостомСмотреть фотографии
11:20
Несколько дней пролежала в квартире: в Москве умерла известная в Волгограде поисковикСмотреть фотографии
 