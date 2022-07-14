В Волгограде сегодня, 14 июля, в полдень состоялась передача государственных наград семьям погибших на Украине военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102», 10 орденов Мужества близким бойцов, исполнивших до конца свой воинский долг, передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов.





— Сегодня мы отдаем дань памяти, почета и уважения нашим землякам, нашим героям. Выполняя свой воинский долг, ребята погибли в бою, защищая будущее нашей страны, наших детей, освобождая Донбасс, Украину от нацизма и фашизма, — обратился Шевцов к присутствующим в зале. — От всех жителей Волгоградской области выражаем искренние и теплые слова соболезнований. Ваши сыновья, ваши мужья, погибли героями. Спасибо вам огромное за воспитание героев, низкий вам поклон.





К высокой награде посмертно представлены:

старший мичман Саканелашвили Автандил Лаврентьевич

сержант Матниязов Камран Сабирович

младший сержант Пурясьев Михаил Сергеевич

рядовой Светашов Юрий Кириллович

старший сержант Каверин Егор Евгеньевич

ефрейтор Алжанов Бауыржан Базарбаевич

старший лейтенант Поселеннов Дмитрий Николаевич

главный корабельный старшина Коротаев Александр Валерьевич

сержант Керин Владимир Георгиевич

старший сержант Ульбрехт Денис Александрович





Александр Коротаев, выполняя приказ командования в ходе специальной военной операции, не отступил от своего воинского долга и не покинул поле боя. Высокую награду вручили отцу погибшего воина.





— Он сказал: «Пап, не отговаривай», — вспоминает Валерий Коротаев. — Сын посмотрел видео, как над нашими издеваются, и сказал: «Я этих уродов… этих уродов надо уничтожить».





Старший разведчик Камран Матниязов в ходе выполнения боевой задачи до конца остался верен боевой присяге. На поле боя ценой собственной жизни он спас своих сослуживцев.

— Он мне сказал: «Знаешь, Инара, там мои боевые товарищи, я не могу остаться в стороне», — сдерживая слезы, рассказывает супруга погибшего сержанта Инара Уразова. — Он спас троих сослуживцев, вытащил парня из танка. Никогда не задумывался, когда человеку надо помочь, решительно прыгал в машину и ехал.





Старший лейтенант Дмитрий Поселеннов в ходе спецоперации выполнил воинский долг с честью и отвагой, до конца остался верен присяге.

— Он никогда не думал, что будет предпринимать что-то, чтобы остаться. Нет, как он может? Он командир батареи, пример для остальных, — рассказывает супруга погибшего героя Анна Поселеннова.





Женщина признается, что в глубине души, она переживала за мужа, но долг для Дмитрия был превыше всего.

— Он никогда не бросил бы никого. Это даже не обсуждалось. Ждал команды, когда назначат. Он был мужественный, по-другому никак не мог поступить.





Награду из рук военкома принял сегодня и сын героически погибшего старшего сержанта Егора Каверина. Маленький Иван был не по-детски серьезен, получая из рук взрослых орден Мужества за подвиг своего отца.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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