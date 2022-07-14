Экономика 14.07.2022 13:34
0
14.07.2022 13:34
За первое полугодие 2022 года клиенты ВТБ оформили почти 2,5 млн карт «Мир», каждая пятая национальная карта выпускалась в цифровом формате. На «Мир» в июне пришлось более 40% общего оборота по картам банка и почти 85% объема транзакций по виртуальным картам. По прогнозу банка, к концу года доля национальных карт в общем объеме трат по картам ВТБ достигнет 50%.
Всего с начала года ВТБ выдал клиентам 2,5 млн карт «Мир» - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате, в то время как год назад на виртуальный «Мир» приходилось менее 3%. Всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона цифровых национальных карт.
Россияне все чаще расплачиваются именно национальными картами – летом на них пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В тратах по иртуальным картам доля «Мира» достигла уже 85%.
Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ потратили 465 млрд рублей – в 1,7 раза, чем за январь-июнь 2021 года. При этом с января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть – до 90 млрд рублей. В сегменте цифрового «Мира» динамика еще более значительная: оборот по таким картам к июню вырос втрое.
— Несмотря на уход ряда зарубежных платежных сервисов, цифровые карты – и прежде всего «Мир» – продолжают набирать популярность. Владельцам смартфонов на ОС Android по-прежнему доступна оплата с помощью Samsung Pay и Mir Pay, кроме того, цифровыми картами можно расплачиваться в интернет-магазинах. В целом мы фиксируем продолжающийся спрос на национальные карты – как в пластиковом, так и в цифровом формате, сегодня их портфель в ВТБ превысил 13,5 млн карт. На них уже приходится свыше 40% трат по картам ВТБ против трети в первом квартале. К концу года, по нашим прогнозам, их доля в обороте розничных клиентов может достичь 50%, — комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам14.07.2022 15:36
Экономика 14.07.2022 15:36
Маркетплейс Сбербанка «Портал DA» начал продавать зарубежные активы14.07.2022 13:23
Экономика 14.07.2022 13:23
Энергетики «Россети Юг» продолжают летнюю кампанию по детской электробезопасности14.07.2022 11:18
Экономика 14.07.2022 11:18
ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования14.07.2022 11:14
Экономика 14.07.2022 11:14
Клиенты СберПервого смогут без ограничений возмещать расходы на бизнес-залы в аэропортах13.07.2022 16:45
Экономика 13.07.2022 16:45
Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера13.07.2022 16:07
Экономика 13.07.2022 16:07
Банк «Открытие» запустил новый сервис оплаты для предпринимателей «Эквайринг в смартфоне»13.07.2022 12:39
Экономика 13.07.2022 12:39
Благодаря сотрудничеству Сбербанка и КФХ в Волгоградской области вводится в строй новый орошаемый участок в 300 га13.07.2022 10:57
Экономика 13.07.2022 10:57
«Растут доходы и деловая активность»: бюджет Волгоградской области внушает оптимизм13.07.2022 10:52
Экономика 13.07.2022 10:52
В Волгограде айтишникам предлагают работу за 70 тысяч рублей13.07.2022 08:17
Экономика 13.07.2022 08:17
Банк «Открытие»: цены на серебро имеют потенциал для дальнейшего снижения12.07.2022 18:43
Экономика 12.07.2022 18:43
При финансовой поддержке Сбербанка фермеры Волгоградской области провели весеннее полевые работы и готовятся к сбору урожая12.07.2022 18:40
Экономика 12.07.2022 18:40
В Волгограде нашелся покупатель подержанных машин обладмина12.07.2022 15:16
Экономика 12.07.2022 15:16
Масштабное обновление СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android: более удобный интерфейс и акцент на накопления12.07.2022 12:55
Экономика 12.07.2022 12:55
ВТБ: спрос на загородную недвижимость вырос на 50%12.07.2022 11:01
Экономика 12.07.2022 11:01