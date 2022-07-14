



Более половины (51%) жителей Южного федерального округа считают, что до конца 2022 года их доходы, как минимум, не уменьшатся. Таковы результаты опроса* личных прогнозов россиян на конец 2022 года, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

О том, что их доходы останутся на прежнем уровне уверены 28% опрошенных. 21% полагает, что их заработок «скорее увеличится», а 2% уверены, что значительно увеличат личную прибыль.

27% южан высказали мнение, что их доходы «скорее уменьшатся», 11%, что «значительно уменьшатся». Еще 11% затруднились ответить.

По мнению почти половины опрошенных (47%), инфляция в России по итогам года составит 10-20% годовых: 26% полагают, что цены вырастут на 10-15%, еще 21% прогнозируют взлет цен на 15- 20%. Каждый пятый (22%) считает, что инфляция в стране в 2022 году превысит 20% годовых. Самые оптимистичные 15% предположили, что инфляция будет ниже 10% годовых. 17% респондентов затруднились предсказать масштабы роста цен.

Большинство жителей округа не ожидают до конца 2022 года резкого ослабления рубля. Лишь по мнению 13% в конце года доллар будет стоить выше 70 рублей. 28% полагают, что курс окажется в диапазоне 60-70 рублей за доллар, 16% - за диапазон 50-60 рублей. При этом треть респондентов ставят на дальнейшее укрепление рубля: 27% считают, что в конце года доллар будет стоить от 40 до 50 рублей, еще 5% - что даже ниже 40 рублей. 11% затруднились сделать прогноз.

В отношении перспектив экономики южане менее оптимистичны. Лишь 11% полагает, что в России в 2022 году не будет падения ВВП. При этом 17% прогнозируют обвальное падение ВВП более чем на 10% год к году. Еще 26% считают, что спад экономики окажется в пределах 5-10%, а 15% ждут падения ВВП в диапазоне 1-5% по сравнению с 2021 годом. 32% затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопросы относительно своих ожиданий от второго полугодия 2022 года, 34% сказали, что ждут дальнейшего снижения ставок по кредитам и вкладам, примерно столько же (35%) считают, что ставки уже достаточно низкие и дальнейшего движения не будет. 37% опрошенных допускают вероятность нового всплеска пандемии COVID-19 в России осенью. 53% ждут роста цен на бензин. 60% не ожидают падения цен на недвижимость, лишь 18% считают, что недвижимость подешевеет. 63% полагают, что будут расти цены на автомобили. 54% ожидают сложную ситуацию на рынке труда.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 6-12 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.