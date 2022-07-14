



Три урока профориентации и электробезопасности для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Искра», провели специалисты волгоградского филиала «Россети Юг».

Почти 200 детей познакомилисьна каникулах с правилами поведения рядом с энергообъектами,узнали насколько опасно запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи, разводить костры, забираться в трансформаторные и распределительные пункты. Ребята с удовольствием приняли участие в тематических играх и познавательных викторинах на проверку знаний правил и знаков электробезопасности. Желающие примерили на себя форму электромонтера. Живой интерес вызвали у детей видеоролики о природе электричества и непростой работе энергетиков.

На память о необычном энергоурокеребята получили в подарок от энергокомпании фирменные бейсболки, брелоки, раскраски, магниты, настольные игры и школьные принадлежности, иллюстрированные правилами безопасного поведения около энергетических объектов. Подобные мероприятия специалисты «Россети Юг» проведут и для заключительной смены лагеря в августе.

Фото: ПАО «Россети Юг»



