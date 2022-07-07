Телеком

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России и в Волгоградской области

Телеком 07.07.2022 12:35
0
07.07.2022 12:35


МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®. 
Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети. 
В этом году Ookl aвпервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, – 4Gи ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.
В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные,которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных —9,09 Мбит/с. В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове-на-Дону— 30,52Мбит/с, Хабаровске — 24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с, Челябинске — 26,17 Мбит/с. 
МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге.
Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1по покрытию и скорости мобильного интернета в России, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона. 
МегаФон продолжает реализацию масштабной программы по развитию сети. В течение прошлого года компания работала как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением покрытия, в том числе в сельской местности, труднодоступных районах, а также внутри зданий в городской черте.
Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Волгоградской области. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе более чем на 22 % – до 24,32 Мбит/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В самом Волгограде медианная скорость мобильного интернета составила 27,45 Мбит/с.
МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам более 30 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе. Компания укрепила лидирующую позицию в Волгоградской области благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор увеличил емкость сети на более чем 200  базовых станций в регионе.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Телеком
07.07.2022 11:51
Телеком 07.07.2022 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.07.2022 15:33
Телеком 04.07.2022 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.07.2022 12:54
Телеком 04.07.2022 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2022 20:56
Телеком 30.06.2022 20:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2022 15:21
Телеком 30.06.2022 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2022 13:09
Телеком 30.06.2022 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.06.2022 13:54
Телеком 29.06.2022 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2022 15:45
Телеком 28.06.2022 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.06.2022 14:21
Телеком 27.06.2022 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2022 16:17
Телеком 23.06.2022 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2022 14:16
Телеком 23.06.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2022 11:13
Телеком 22.06.2022 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.06.2022 13:58
Телеком 16.06.2022 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2022 18:15
Телеком 15.06.2022 18:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2022 10:28
Телеком 15.06.2022 10:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:33
В волгоградском магазине «Светофор» изъяли партию дешевого сливочного маслаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде на выборах в облдуму зарегистрировали списки кандидатов еще двух партийСмотреть фотографии
14:54
«Все дерьмо полезло наружу»: жители Котово Волгоградской области задыхаются от порывов канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
В Волгограде на улице скрутили жителя Саратова с полным пакетом денег: видеоСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области под ЛЭП обнаружили трупы диких животныхСмотреть фотографии
14:22
Самым дешевым овощем в Волгоградской области стала капустаСмотреть фотографии
14:15
Две сестры-школьницы сбежали из села в ВолгоградСмотреть фотографии
14:00
Вы знаете Волгоград? Прогулки с сюрпризами по любимому городуСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Инструктора, задержанного после гибели ребенка в аквапарке под Волгоградом, выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:47
Врачи сообщили о состоянии 4-летней волгоградки после нападения собакСмотреть фотографии
12:35
Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России и в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жители 13 деревень в Волгоградской области оказались в транспортной изоляцииСмотреть фотографии
12:15
К ордену Мужества посмертно представлены десять военнослужащих из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
«На дороге что-то шевелилось»: ястреба пленил изъян на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Волгоградский бизнес в два с половиной раза увеличил спрос на облакаСмотреть фотографии
11:24
Так же, но лучше: подрядчик рассказал об особенностях новой школы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
Водитель в реанимации: опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Под Волгоградом бездомные псы разодрали лицо 4-летней девочкеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом житель Подмосковья спас детей из водоворота и утонулСмотреть фотографии
10:07
В лобовом ДТП с тягачом под Волгоградом погиб 17-летний подростокСмотреть фотографии
09:57
Новую школу под Волгоградом построили на четвертьСмотреть фотографии
09:43
В Президентский полк из Волгограда отправили служить 15 призывниковСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области подросток отсек себе пальцы бензопилойСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области насчитали 5 пожилых Февроний и 4 тысячи ПетровСмотреть фотографии
08:25
Бочаров под Волгоградом проверит темпы строительства школы на 1000 местСмотреть фотографии
08:11
Капитан круизного лайнера из Испании обобрал до нитки волжанкуСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области бензин подорожал за полгода на рубльСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде и области воздух раскалится до +36 градусовСмотреть фотографии
21:26
Жителю Санкт-Петербурга грозит 15 лет за убийство брата-близнеца в ВолгоградеСмотреть фотографии
 