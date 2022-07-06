Олег Савченко высказался в пользу расширения льгот для ветеранов боевых действий

В России расширяется перечень льгот, на которые могут претендовать участники спецоперации по защите Донбасса при присвоении статуса ветерана боевых действий. Одна из недавних новелл – отсрочка по кредитам для военнослужащих и их семей. Как подчеркнул в разговоре с ИА «Высота 102» заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, не исключено, что в будущем долги военнослужащих и вовсе будут погашаться за счет государства. Сегодня, считает он, российские военные нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Вопрос экономии в данном случае не должен обсуждаться.

По словам Олега Савченко, вопрос финансовой поддержки семей военнослужащих решался профильным комитетом Госдумы совместно с представителями Общественной палаты, а также министерством финансов.

– Конечно, задача министра финансов следить за тем, чтобы бюджет страны расходовался эффективно. Но в данном случае речь идет о семьях военнослужащих, выполняющих долг в ходе спецоперации. Они не должны чувствовать себя обделенными, оставаться с проблемами один на один. Считаю, что отсрочка по долгам, а в будущем, возможно, и погашение кредитов за счет государства повлияет и на моральный дух военнослужащих, и на моральный дух их семей. Мы должны думать о людях, которые находятся на передовой и защищают нас с вами. И поэтому не должно быть никаких здесь обсуждений, связанных с рациональным каким-то вопросом, связанных с экономией, – подчеркнул Олег Савченко.

По мнению Олега Савченко, поддержку должны ощущать жены военнослужащих и родители. Но в первую очередь – их дети.

– Нужно сделать все возможное, чтобы семьи не чувствовали себя чем-то ограниченными, чтобы продолжалась жизнь, чтобы государство давало им всевозможные преференции. В первую очередь, конечно, поддержку государства должны получать дети. Ведь все, что происходит, мы делаем ради будущих поколений, ради наших детей. И я думаю, что очень много у государства есть инструментов, которыми оно могло бы доказать и показать, насколько мы заботимся о своей армии, насколько мы честно и справедливо относимся к тем семьям, кормильцы которых несут сегодня свой долг.

Напомним, что накануне Госдума приняла закон, согласно которому статус ветерана боевых действий будет присваиваться всем участникам спецоперации. Кроме военнослужащих, льготы соответственно будут получать врачи и строители, участвующие в восстановлении мирной жизни на территории Украины, ЛНР и ДНР.