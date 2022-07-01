Под Волгоградом фермер отравил 23 га земли агрохимикатами

Расследования 01.07.2022 15:29
0
01.07.2022 15:29
Уголовное дело о порче земли возбуждено в отношении фермера из Быковского района Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, основанием для этого стали материалы надзорной проверки соблюдения земельного законодательства.
Установлено, что фермер допустил загрязнение почвы на незаконно занятом земельном участке площадью 23 га. Согласно исследованиям филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области, выявлены превышения предельно допустимых концентраций агрохимикатов. Ущерб, причиненный в результате загрязнения земли, составил более 152 млн рублей.
Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Санкция статьи предусматривает крупные штрафы либо исправительные работы на срок до 2 лет.
Либо Toyota, либо Lada: стало известно, какие машины чаще покупают с рук волгоградцы01.07.2022 14:54
Расследования 01.07.2022 14:54
«Приставил лезвие к горлу»: в Волгограде напавший на 20-летнюю девушку пытался убить соседа01.07.2022 14:42
Расследования 01.07.2022 14:42
Угрожали и били разводным ключом: в Волжском осудят двух вымогателей01.07.2022 13:11
Расследования 01.07.2022 13:11
В центре Волгограда наркоман всадил нож в голову 20-летней девушке01.07.2022 11:45
Расследования 01.07.2022 11:45
Буйный пациент избил сотрудниц больницы им. Фишера в Волжском01.07.2022 10:43
Расследования 01.07.2022 10:43
В Астрахани за махинации на 20 миллионов с фиктивными ДТП осудят волгоградца30.06.2022 20:30
Расследования 30.06.2022 20:30
«Работала в детском саду нянечкой»: что известно о волгоградке, выбросившей с балкона двоих детей30.06.2022 19:37
Расследования 30.06.2022 19:37
Трио аферистов из Волгограда обмануло фермеров из 5 регионов на 9,5 млн рублей30.06.2022 16:42
Расследования 30.06.2022 16:42
В Волгограде после ремонта МФЦ недосчитались 3,5 млн рублей30.06.2022 16:13
Расследования 30.06.2022 16:13
Поставщицу фиктивных невест для иностранцев осудили в Москве30.06.2022 09:29
Расследования 30.06.2022 09:29
В прокуратуре сообщили подробности о погибшей в Волгограде семье30.06.2022 09:19
Расследования 30.06.2022 09:19
СК возбудил дело после гибели матери и двоих детей в Волгограде29.06.2022 21:38
Расследования 29.06.2022 21:38
В Волгограде за обман дольщиков на 5 млн рублей осуждены лжезастройщики29.06.2022 21:24
Расследования 29.06.2022 21:24
Оператора аквапарка, проглядевшего гибель подростка, отправили в СИЗО29.06.2022 17:58
Расследования 29.06.2022 17:58
Суд отправил в СИЗО подозреваемых в экстремизме волгоградцев29.06.2022 17:45
Расследования 29.06.2022 17:45