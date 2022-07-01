Расследования

Под Волгоградом фермер отравил 23 га земли агрохимикатами

Расследования 01.07.2022 15:29
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01.07.2022 15:29



Уголовное дело о порче земли возбуждено в отношении фермера из Быковского района Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, основанием для этого стали материалы надзорной проверки соблюдения земельного законодательства.
Установлено, что фермер допустил загрязнение почвы на незаконно занятом земельном участке площадью 23 га.  Согласно исследованиям филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области, выявлены превышения предельно допустимых концентраций  агрохимикатов. Ущерб, причиненный в результате загрязнения земли, составил более 152 млн рублей.
Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ  (порча земли). Санкция статьи предусматривает крупные штрафы либо исправительные работы на срок до 2 лет.

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