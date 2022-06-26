Общество

Трассы Волгоградской области оборудуют 5 мобильными пунктами медпомощи

Общество 26.06.2022 10:45
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26.06.2022 10:45


В Волгоградской области продолжается модернизация трассовых медпунктов, предназначенных для оказания экстренной помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», пуско-наладочные работы уже ведутся на новом объекте в Дубовском районе. 

Как уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской области, также заменили четыре ранее действующих пункта в Новоаннинском, Фроловском, Иловлинском районе и в городе Михайловке.

Основное преимущество новых объектов в сравнении со старыми образцами — мобильность. Это особенно важно при возможном возникновении ЧС. В таких ситуациях здания могут использовать в качестве сортировочного поста или пункта первичной медико-санитарной помощи в непосредственной близости от места происшествия. Для экстренных случаев объекты оснащены бензогенераторами мощностью 8 кВт.

Трассовый медицинский пункт способен охватить 50 километров прилегающей территории. Не более 15 минут необходимо экипажам бригад для прибытия к месту происшествия.  

Как уточнили в облздраве, установка таких объектов на ключевых трассах Волгоградского региона ведется при реализации федпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: администрация Волгоградской области 

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