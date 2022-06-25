Общество

Гостей молодежного фестиваля в Волгограде кормят деликатесами

Общество 25.06.2022 10:43
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25.06.2022 10:43



Ярмарка «Дары земли Волгоградской» открылась в эти минуты на улице Советской у здания Центрального рынка в Волгограде. Как сообщили в мэрии, это одна из площадок фестиваля #ТриЧетыре, который проходить сегодня, 25 июня, в областном центре.
На ярмарке можно приобрести продукцию местных товаропроизводителей из разных районов Волгоградской области. Для гостей пройдут конкурсы и дегустации.
- Посетителям предлагают карпаччо из курицы, мясные деликатесы и снеки, перепелиные яйца, сыры, крупы, фрукты, а также свежие, соленые и консервированные овощи.  Также здесь представлен широкий ассортимент мороженого и прохладительных напитков (молочных коктейлей, морсов, кваса и др.) и выпечки (ватрушки, сырники, пончики, баранки и т.д.), - сообщают представители горадминистрации.
Напомним, что в 12.00 в центре Волгограда начнется фестиваль плова, который пройдет на площадке вблизи памятника «Казачья слава». У кафе «Маруся» свои фирменные блюда представят заведения волгоградского общепита. Еще одна площадка  будет работать вблизи музыкального театра: гостям предложат домашние лимонады и сэндвичи.
Фото администрации Волгограда

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