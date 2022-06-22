Общество

В Волгограде 25 июня пустят ночную электричку

Общество 22.06.2022 16:48
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22.06.2022 16:48



Дополнительная городская электричка от центра Волгограда до Шпалопропитки пойдет в субботу, 25 июня, для гостей и участников молодежного фестиваля «#ТриЧетыре». 
Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, электропоезд № 6329 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка отправится со ст. Волгоград-1 в 23:10, прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 00:10.
Напомним, что на особый режим работы 25 июня на период проведения молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в Волгограде перейдет и общественный транспорт. Для доставки гостей праздника транспортные предприятия дополнительно выпустят 40 единиц подвижного состава.
В период подготовки и проведения фестиваля в центре города будут введены пешеходные зоны.
Фото: Приволжской железной дороги
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