В Волгограде 25 июня пустят ночную электричку









Дополнительная городская электричка от центра Волгограда до Шпалопропитки пойдет в субботу, 25 июня, для гостей и участников молодежного фестиваля «#ТриЧетыре».

Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, электропоезд № 6329 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка отправится со ст. Волгоград-1 в 23:10, прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 00:10.

Напомним, что на особый режим работы 25 июня на период проведения молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в Волгограде перейдет и общественный транспорт. Для доставки гостей праздника транспортные предприятия дополнительно выпустят 40 единиц подвижного состава.

В период подготовки и проведения фестиваля в центре города будут введены пешеходные зоны.

Фото: Приволжской железной дороги

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