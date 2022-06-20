Экономика

Банк «Открытие» разработал специальное предложение для комплексного транзакционного обслуживания групп компаний

Экономика 20.06.2022 13:48 Новости компаний
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20.06.2022 13:48 Новости компаний


Предложение включает бесплатное открытие и льготное обслуживание счетов при подключении пяти и более компаний холдинга, бесплатные переводы внутри банка и предоставление «единого окна» для увеличения скорости транзакций. В набор опций для корпоративного бизнеса также входит бесплатное продление операционного дня, скидки на рублевые переводы в интернет-банке и при оплате дистанционного банковского обслуживания.
Дополнительно банк «Открытие» предлагает компаниям воспользоваться продуктами кэш-менеджмента для эффективного управления ликвидностью. Специальные сервисы для казначеев включают инструменты для автоматизации расчетных операций и контроля исполнения бюджетов, кэш-пулинг с учетом внутригрупповых займов, идентификацию входящих платежей. Большинство продуктов можно внедрить всего за пару дней, а управлять ими очень просто в формате «единого окна» в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн». 
Еще одна востребованная услуга в рамках комплексного предложения – интеграционное решение host-to-host. Оно позволяет ежедневно отправлять десятки тысяч платежей из системы управления предприятием, а также формировать выписки нажатием одной кнопки. Технология универсальна, поддерживает разные форматы документов и подходит для компаний любой отрасли.
В рамках специального предложения клиенты также получают доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» для корпоративных клиентов можно не только работать со счетами, осуществлять платежи и получать выписки, но и управлять всеми транзакционными сервисами для бизнеса на одном экране в едином каталоге продуктов и услуг. Одним из самых актуальных разделов интернет-банка является «Заказ справок», доработанный с учетом потребностей крупного бизнеса и позволяющий получать самые популярные справки о наличии и состоянии счетов за пять минут.
Банк «Открытие» обладает высоким уровнем экспертизы в структурировании транзакционного бизнеса корпораций. Мы предлагаем индивидуальные решения, позволяющие крупнейшим компаниям внедрять прогрессивные интеграционные сервисы и высокотехнологичные инструменты для управления ликвидностью. Мы понимаем, что сейчас непростое время для бизнеса, поэтому предоставляем нашим клиентам скидки на комплексное транзакционное обслуживание. Наши сервисы помогают снизить бизнес-расходы на 5-10% и решить ряд масштабных задач крупных холдингов: трансформация казначейства, оптимизация оборотного капитала, автоматизация отчетности и учета. Предлагая многофункциональные инструменты для каждой компании, мы помогаем клиентам обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в любое время и в любых условиях, – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять современные интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

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