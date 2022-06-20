Банк «Открытие» разработал специальное предложение для комплексного транзакционного обслуживания групп компаний
Экономика 20.06.2022 13:48 Новости компаний
0
20.06.2022 13:48 Новости компаний
Предложение включает бесплатное открытие и льготное обслуживание счетов при подключении пяти и более компаний холдинга, бесплатные переводы внутри банка и предоставление «единого окна» для увеличения скорости транзакций. В набор опций для корпоративного бизнеса также входит бесплатное продление операционного дня, скидки на рублевые переводы в интернет-банке и при оплате дистанционного банковского обслуживания.
Дополнительно банк «Открытие» предлагает компаниям воспользоваться продуктами кэш-менеджмента для эффективного управления ликвидностью. Специальные сервисы для казначеев включают инструменты для автоматизации расчетных операций и контроля исполнения бюджетов, кэш-пулинг с учетом внутригрупповых займов, идентификацию входящих платежей. Большинство продуктов можно внедрить всего за пару дней, а управлять ими очень просто в формате «единого окна» в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн».
Еще одна востребованная услуга в рамках комплексного предложения – интеграционное решение host-to-host. Оно позволяет ежедневно отправлять десятки тысяч платежей из системы управления предприятием, а также формировать выписки нажатием одной кнопки. Технология универсальна, поддерживает разные форматы документов и подходит для компаний любой отрасли.
В рамках специального предложения клиенты также получают доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» для корпоративных клиентов можно не только работать со счетами, осуществлять платежи и получать выписки, но и управлять всеми транзакционными сервисами для бизнеса на одном экране в едином каталоге продуктов и услуг. Одним из самых актуальных разделов интернет-банка является «Заказ справок», доработанный с учетом потребностей крупного бизнеса и позволяющий получать самые популярные справки о наличии и состоянии счетов за пять минут.
– Банк «Открытие» обладает высоким уровнем экспертизы в структурировании транзакционного бизнеса корпораций. Мы предлагаем индивидуальные решения, позволяющие крупнейшим компаниям внедрять прогрессивные интеграционные сервисы и высокотехнологичные инструменты для управления ликвидностью. Мы понимаем, что сейчас непростое время для бизнеса, поэтому предоставляем нашим клиентам скидки на комплексное транзакционное обслуживание. Наши сервисы помогают снизить бизнес-расходы на 5-10% и решить ряд масштабных задач крупных холдингов: трансформация казначейства, оптимизация оборотного капитала, автоматизация отчетности и учета. Предлагая многофункциональные инструменты для каждой компании, мы помогаем клиентам обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в любое время и в любых условиях, – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять современные интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».
Реклама
Волгоградские тепличники повлияли на снижение инфляции в регионе20.06.2022 15:34
Экономика 20.06.2022 15:34
Ипотека с господдержкой в банке «Открытие» — от 6,5%20.06.2022 15:16
Экономика 20.06.2022 15:16
Сбер и ФНС упростили налоговый вычет за инвестиции20.06.2022 13:17
Экономика 20.06.2022 13:17
Сбербанк: объём средств на «Счетах Активный возраст» в Поволжье увеличился20.06.2022 09:39
Экономика 20.06.2022 09:39
Волгоградские компании готовы платить зарплату под 200 тысяч рублей18.06.2022 14:43
Экономика 18.06.2022 14:43
Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской области18.06.2022 13:04
Экономика 18.06.2022 13:04
Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской области18.06.2022 10:08
Экономика 18.06.2022 10:08
Бочаров и Миллер закрепили сотрудничество меморандумом17.06.2022 18:07
Экономика 17.06.2022 18:07
ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму17.06.2022 15:18
Экономика 17.06.2022 15:18
Глава ВТБ Андрей Костин призвал к дедолларизации российской экономики17.06.2022 14:28
Экономика 17.06.2022 14:28
Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке17.06.2022 14:16
Экономика 17.06.2022 14:16
Волгоградский губернатор на ПМЭФ предложил новую госпрограмму с участием «Газпром»17.06.2022 14:14
Экономика 17.06.2022 14:14
Банк «Открытие» снизил до 11% ставки по кредитам для МСБ17.06.2022 14:00
Экономика 17.06.2022 14:00
Сбер поможет Волгоградской области в цифровизации здравоохранения и социальной сферы17.06.2022 13:23
Экономика 17.06.2022 13:23
Банк «Открытие» снизил ставки по льготным ипотечным программам17.06.2022 11:40
Экономика 17.06.2022 11:40