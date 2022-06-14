Общество

«Тайна, покрытая мраком»: от волгоградцев скрывают дату открытия экс-McDonald’s

Общество 14.06.2022 10:09
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14.06.2022 10:09


В Волгограде на сегодня, 14 июня, по-прежнему остается неизвестной дата открытия сети ресторанов, ранее называвшихся McDonald’s. По сообщениям волгоградцев, они до сих пор не могут забронировать столик на ближайшие дни. Как стало известно ИА «Высота 102», при этом обновленная сеть активно набирает сотрудников. Вероятнее всего, открытие состоится не раньше июля.

– Узнав о том, что сеть возобновит работу в Волгограде, я попыталась узнать, когда будет открытие, – рассказала информагентству Алина Ухова. – Поскольку я работаю в другом месте, нужно знать точную дату, чтобы подгадать и не оставаться без денег. Ответивший на мой звонок менеджер сказал, что к обучению новых сотрудников приступят в Волгограде с 15 июня. А вот когда точно откроют заведения, не сообщается. Прямо тайна, покрытая мраком. Сказали только, что вероятнее всего будет открытие в июле. На обучение сотрудников закладывают месяц. 

По словам волгоградки, схема оплаты труда будущих сотрудников экс-McDonald’s остается прежней. Стоимость одного часа работы – 158 рублей. При этом предлагаются премиальные за приглашение на работу друга. Сумма вознаграждения зависит от того, вакцинирован или нет рекомендованный соискатель. 


Спланировать празднование дня рождения в заведениях, расположенных в Волгограде на сегодня невозможно. Точной даты открытия потенциальным клиентам не называют. 

– Позвонила сегодня утром узнать, как я могу забронировать столик на день рождения дочери, но мне ничем не смогли помочь, – рассказала волгоградка Елена Скворцова. – После нервного смешка, видимо, я уже не первая с таким вопросом, молодой человек  сообщил, что не знает даты открытия. 

При этом, сообщает ИА «Высота 102», во всех заведениях в Волгограде с утра до вечера кипит работа. Вывески остаются прежними, но оформление зала уже поменялось. В новых корпоративных цветах напечатаны и объявления о поиске сотрудников, размещенные при входах в заведения. 

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