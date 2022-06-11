МЧС предупредило о граде вечером 11 июня в Волгоградской области

Общество 11.06.2022 15:28
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11.06.2022 15:28
В ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили об ухудшении погоды 11 июня. По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца сегодняшних в отдельных районах Волгоградской области ожидаются грозы, усиление северо-западного ветра порывами до 20 м/с, в вечерние часы местами град.
Напомним, несколько дней назад разрушительной силы град уничтожил огороды у жителей Котовского, Камышинского, Руднянского районов. Град был такой силы, что пробивал теплицы.
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