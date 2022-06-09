Экономика

В проекты АПК Волгоградской области влили 1,7 млрд рублей

Экономика 09.06.2022 15:59
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09.06.2022 15:59



Фонд развития АПК в Волгоградской области докапитализируют на 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании совета по экономике губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Ранее, напомним, сообщалось о том, что фонд развития АПК будет увеличен на 700 миллионов, но сумма поддержки оказалась больше.
- Считаю, что в это непростое время расширение возможностей фондов развития положительно скажется на ситуации в экономике, позволит продолжить бесперебойную и безубыточную деятельность предприятий и организаций в приоритетных отраслях, сохранить рабочие места, обеспечить рост производительности труда и рост налоговых отчислений в бюджет Волгоградской области и России в целом, способствовать реализации инвестпроектов, - отметил губернатор.
В работе заседания приняли участие профильные заместители главы региона, бизнес-омбудсмен, депутаты, ученые и эксперты. 
Несмотря на работу в условиях беспрецедентного санкционного давления, экономическое положение Волгоградской области остается устойчивым и прогнозируемым. В регионе продолжается реализация намеченных планов, программ и проектов развития. 
- По итогам первых четырех месяцев года видим определенный рост по целому ряду ключевых макроэкономических показателей: по доходам областного бюджета (121,5% — данные за 5 месяцев), налоговым и неналоговым доходам (122,9%), индексу промышленного (102,7%) и агропромышленного производства (102,4%), индексу физического объема инвестиций (113,8%), объему внешнеторгового оборота (144,1%). И еще по целому ряду позиций в этих и других важнейших, опорных отраслях нашей экономики, где работают десятки тысяч жителей Волгоградской области, – есть либо рост, либо стабилизация показателей на уровне прошлого года, - подчеркнул Андрей Бочаров.
Отмечено, что на рынке труда  сейчас показатели занятости в регионе лучше, чем до пандемии. Вместе с тем, в ряде отраслей по итогам четырех месяцев пока не достигнуты плановые значения, например в стройкомплексе, сфере торговли и услуг.
- Пока рано говорить и о полном восстановлении спроса на различные группы товаров. На это влияет много факторов, в том числе – жадность, желание у отдельных представителей бизнеса заработать на проблемах, — отметил глава региона. — Хотя нужно отметить, что подавляющее число представителей бизнеса с пониманием, ответственно отнеслись и относятся к формированию цены на выпускаемые, реализуемые товары и оказываемые услуги. 
Губернатор обратил внимание контрольно-надзорных органов на необходимость более жесткого реагирования на нарушения в сфере ценообразования. С учетом сохранения рисков и санкций Андрей Бочаров предложил проанализировать тенденции и предложить дополнительные меры реагирования на новые вызовы.
Заместитель губернатора Анна Писемская сообщила, что в регионе уже действуют 85 из 94 запланированных мер поддержки. Чтобы их запустить, были приняты 5 законов и 24 нормативных правовых и локальных акта Волгоградской области. Также готовятся новые механизмы поддержки — например, предлагается «заморозить» арендную плату за земельные участки для ряда категорий; оказать дополнительную помощь муниципалитетам. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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