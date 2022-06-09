Суд в Волжском запретил использовать дачу под вышку сотовой связи

Общество 09.06.2022 15:22
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09.06.2022 15:22
Использование 12 соток для установки вышки сотовой связи суд в Волгоградской области признал незаконным. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с исковым заявлением в Волжский городской суд обратилась прокуратура, которая проводила проверку по обращению членов СНТ «Волга» о нарушениях требований земельного законодательства.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что осенью 2020 года коммерческая организация приобрела в собственность земельный участок в СНТ с видом разрешенного использования «земли под садоводство». В декабре 2020 года представитель юридического лица обратился в межмуниципальный отдел Управления Росреестра Волгоградской области с заявлением о внесении изменений в вид разрешенного использования земельного участка с земель «под садоводство» на земли «под садоводство и связь». Данное заявление было рассмотрено и удовлетворено, соответствующие изменения внесены.
После этого на дачном участке началось возведение вышки сотовой связи, что возмутило садоводов. В прокуратуре отмечают, что использовать земли СНТ для целей, не связанных с осуществлением садоводства и огородничества, действующим законодательством запрещено.
Прокуратура просила суд привести записи единого государственного реестра регистрации прав на недвижимое имущество в первоначальное состояние, исключив вид разрешенного использования «под связь». Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены. Судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано.
Напомним, что аналогичное решение, но по другому делу, было принято Волжским городским судом в октябре 2021 года. Тогда судебный спор касался строительства вышли сотовой связи на участке в СНТ «Мичуринец».
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