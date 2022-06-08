



В топ-20 популярных автомобилей 16 сохранили в мае апрельские ценники.

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в мае 2022 года. За последний месяц весны только три модели (Geely Coolray, Geely Atlas Pro и UAZ Patriot) из топ-20 наиболее популярных стали стоить дороже (на основе данных Russian Automotive Market Research). 16 автомобилей сохранили апрельские ценники, а Haval Jolion даже подешевел на 220 тысяч рублей. В то же время за пять месяцев текущего года эти модели подорожали в диапазоне от 17% до 66%.





Из топ-20 наиболее востребованных на рынке автомобилей в мае текущего года лишь три отметились увеличением ценников – Geely Coolray и Atlas Pro, а также UAZ Patriot. Сильнее других (+49%) в мае относительно апреля увеличилась цена на первый кроссовер. Частично это обусловлено тем, что у машины появились новые, более дорогие, комплектации. В то же время Coolray (в отличие от конкурентов из Chery и Haval) подрастал в цене все предыдущие месяцы текущего года далеко не столь интенсивно. Так, с января по апрель эта модель прибавила в цене всего порядка 110 тысяч рублей. И майским повышением дистрибьютор, по сути, попытался наверстать упущенную ранее прибыль.





Второй, более крупный кроссовер Geely Atlas Pro появился у нас осенью прошлого года, но до сих пор пользуется статусом новичка, что дает ему определенные дивиденды. С ценообразованием по этой модели ситуация такая же, как и в случае с Coolray. Цена Atlas Pro увеличилась на 146 тысяч рублей в марте-апреле и более чем на 800 тысяч (+36,9%) – в мае.





Замыкает тройку наиболее подорожавших в мае машин исконно русский UAZ Patriot (+7,5%). Здесь повышение цен было довольно равномерным по месяцам. При этом дилеры, которые сохранили франшизу этой марки, хотя считали ее одной из наименее прибыльных, весной оказались очень довольны. Ульяновский завод продолжал поставки, и бизнес не останавливался.





В список автомобилей, сохранивших в мае ценники апреля, попали представители восьми брендов. У Chery это Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro. Ранее, в апреле, они успели отметиться почти полуторакратным подорожанием. В список попал также Haval F7. Причем его собрат по концерну Jolion оказался в мае единственной из нашего списка моделью, которая подешевела (-8,4%). Держались в мае прежние цены и на две модели Hyundai - Solaris и Creta, три модели Kia – Rio, Sportage и Seltos, а также на четыре модели Lada – Granta, Vesta, Largus и Niva Travel. Приятной для потребителя «заморозкой» прайс-листов отметились также Mazda CX-5, Nissan Qashqai и два Renault – Duster и Logan.





Известно, что с 1 июня все собираемые в Белоруссии автомобили Geely подешевели там на 15%. Есть надежда, что аналогичное урезание ценовых аппетитов дистрибьютора марки произойдет и на территории нашей страны. Похоже, сильное подорожание моделей Geely за последние пять месяцев обусловлено не столько валютной составляющей, удорожанием логистики и задержками в поставках комплектующих, сколько желанием продавцов зарабатывать больше на дефиците.





В то же время здесь показательна тенденция, которую можно наблюдать также у других китайских производителей – Chery и Haval. В большинстве случаев у этих марок пока нет прямого переписывания ценников в сторону понижения. Однако, как в прежние времена, их импортеры в мае стали возвращать поддержки по trade-in и F&I-услугам, что ведет к снижению конечной стоимости автомобилей, в некоторых случаях до 640 тысяч рублей. Свою роль в этом, несомненно, играет и падение продаж. «Китайцам» для завоевания доли рынка сейчас особенно важны объемы сбыта, а в действительности количество новых реализуемых у нас машин из Поднебесной пока оставляет желать лучшего.





В целом в июне при условии стабильности рубля по отношению к основным валютам цены на автомобили могут скорректироваться в сторону снижения. Но это может коснуться моделей только тех брендов, поставки которых, так или иначе, продолжаются в дилерскую сеть, то есть Lada, UAZ, корейских моделей, собираемых на «Автоторе», и «китайцев» из большой «тройки». В то же время падения цен в июне на такие очень популярные прежде автомобили, как Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, на машины многих японских и европейских марок, а также на все премиальные бренды, ждать не стоит. Ни новых поступлений с локальных производств, ни импорта (за исключением ввоза на частных лиц) по ним не предвидится.





Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за май 2022 года