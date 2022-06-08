Общество

Еще одну школу-тысячник построят в микрорайоне Волгограда

Общество 08.06.2022 16:11
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08.06.2022 16:11


В микрорайоне Комарово в Волгограде появится школа на 1224 места в сентябре 2025 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, Министерство просвещения РФ поддержало заявку региона на строительство самого крупного общеобразовательного учреждения. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на личном приеме граждан.

В настоящее время готовятся документы для конкурса на проектировку и строительство объекта. 

– Необходимые средства запланированы в федеральном и консолидированном бюджете Волгоградской области на 2023-2024 годы, – сообщил Андрей Бочаров. – Начнём проектирование уже в этом году. 

Строительство объекта планируют завершить за 2,5 года, чтобы 1 сентября 2025 года новое образовательное учреждение смогло принять первых учеников. 

В обладминистрации отметили, что в быстроразвивающемся районе проживает свыше 4 тысяч семей с детьми.

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