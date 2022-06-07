Экономика

РУСАЛ утвердил стратегию обращения с отходами производства

Экономика 07.06.2022 13:50 Новости компаний
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07.06.2022 13:50 Новости компаний


Совет директоров РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил стратегию обращения с отходами производства до 2030 года. В ее основе – амбициозный для горнодобывающего и металлургического сектора подход «Ноль отходов на захоронение».

Целью Стратегии является дальнейшее сокращение (или даже исключение) образования отходов. Достичь этого предполагается за счёт внедрения наилучших доступных технологий и поэтапный переход на переработку, вторичное использование и реализацию ресурсов. Такой подход должен обеспечить вовлечение к 2030 году в хозяйственный оборот и переработку не менее 95% отходов алюминиевого и кремниевого производства (рост более чем на 20%) и не менее 65% отходов глинозёмного дивизиона (за исключением шлама и вскрышных пород), что составляет рост более чем в 2.5 раза в сравнении с уровнем 2020 года.

Особое внимание в Стратегии уделено безопасной эксплуатации собственных объектов размещения отходов производства (38 объектов по всему миру). По каждому эксплуатируемому и законсервированному объекту будет продолжен экологический мониторинг и до 2025 года выполнена оценка работ по обеспечению надёжного технического состояния, включая плановую рекультивацию шламовых карт.

Кроме того, Стратегия содержит план полного удаления не позднее 2025 года оборудования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, которые относятся к I классу опасности. Это полностью соответствует Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, принятой в 2001 году.

Уже сегодня более двух третей отходов производства РУСАЛа направляется на переработку (за исключением красного шлама, нефелинового шлама и вскрышных пород) собственными силами компании либо силами авторизованных подрядных организаций. Это создает для компании существенную экономию от снижения захоронения или обеспечивает дополнительный доход.

Комментируя утверждение Стратегии по обращению с отходами РУСАЛа Ирина Бахтина, Директор по устойчивому развитию, сказала: «Всюду, где возможно, РУСАЛ ставит в приоритет сведение к минимуму образования промышленных отходов и обеспечение их возврата в замкнутый экономический цикл – вторичное использование или рециклинг внутри собственного производства либо сбыт в другие индустрии».

 Информация о компании:РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.

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