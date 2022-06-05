Борьба с коррупцией

Глава волгоградского Роспотребнадзора потеряла доход на исходе пандемии

Борьба с коррупцией 05.06.2022 14:27
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05.06.2022 14:27


Руководители территориальных федеральных ведомств опубликовали сведения о доходах за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102», по размеру доходов на первых местах оказались руководители двух ведомств – Роспотребнадзора и Нижнее-Волжского управления Ростехнадзора.
Так, Ольга Зубарева задекларировала за прошлый год 2,8 миллиона рублей. Это меньше, чем было в 2020 году – 3,4 миллиона. Список имущества руководителя регионального Роспотребнадзора и ее супруга не изменился. Ольга Зубарева владеет 1/3 квартиры и автомобилем Кia. Ее супруг обнародовал доход в размере 153 тысячи рублей. У него есть земельный участок, садовый дом и треть квартиры.
Доход Юрия Кулиничева, руководителя Нижнее-Волжского управления Ростехнадзора составил за прошлый год тоже около 2,8 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, домом (незавершенное строительство), квартирой, долями еще в двух квартирах, гаражом, баней и автомобилем Hyundai.
Ирина Бочкова, руководитель управления Росздравнадзора задекларировала доход в размере 1,2 миллиона рублей и квартиру. Доход ее супруга оказался таким же. В собственности у него – дача, земельный участок и автомобиль Toyota Rav-4.
Роман Лучников, который возглавляет управление федеральной антимонопольной службы Волгоградской области, обнародовал доход в размере 1,8 миллиона рублей. Он имеет в собственности квартиру, треть еще одной квартиры, участок и дом площадью 18 квадратных метров. В пользовании у главы территориального ведомства есть также квартира площадью около 135 квадратов.
Руководитель территориального управления Росимущества по Волгоградской области Александр Хрипко задекларировал доход в размере почти 2 миллионов рублей. Из собственности у него – доля в земельном участке и общая с супругой квартира, а также треть еще в одной квартире.
У супруги, которая показала нулевой доход, с недвижимостью побогаче. Так, она владеет долей в участке, а также двумя участками на правах индивидуальной собственности – около 700 и 1000 квадратов площадью. Также у нее есть два дачных домика площадью в 19 и 7 квадратов, доля в квартире, свое жилье и квартира на праве  совместной собственности.


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