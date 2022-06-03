Сбер объединил свои платёжные сервисы под брендом SberPay

Экономика 03.06.2022 12:39 Новости компаний
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03.06.2022 12:39 Новости компаний
В семейство SberPay вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «SberPay оплата по QR», и биометрическая система «Оплата одним взглядом».
Каждый третий клиент Сбера уже воспользовался инновационным методом оплаты SberPay. Сервис «SberPay оплата по QR» позволяет расплачиваться телефоном в 500 тыс. торговых точек по всей стране и их число продолжает активно расти. Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на смартфонах без поддержки NFC. В сетях «Виктория» и «Азбука Вкуса», а также в магазинах, использующих SberPay на кассах «Эвотор», можно расплатиться персональным QR-кодом покупателя — для этого его нужно сгенерировать в СберБанк Онлайн. При оплате SberPay бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.
Система «Оплата одним взглядом» даёт возможность оплачивать покупки не только без карты, но и без смартфона. Достаточно заранее настроить такой способ оплаты в СберБанк Онлайн, а для совершения покупки — просто посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандартный платёж банковской картой.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Мы продолжаем развивать запущенную в мае 2020 года систему платёжных сервисов SberPay — удобную, надёжную и безопасную альтернативу наличным платежам, которой пользуются миллионы россиян. Сегодня она включает различные варианты онлайн- и офлайн-оплаты, доступные каждому пользователю СберБанк Онлайн. "Под капотом" SberPay спрятаны новейшие отечественные технологические решения, которые позволяют проводить оплату практически моментально».
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