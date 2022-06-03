Экономика

Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» справились с условным ЧП

Экономика 03.06.2022 10:11 Новости компаний
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03.06.2022 10:11 Новости компаний


Воздух разрывают сирены автомобилей экстренных служб. Люди в желтых защитных комбинезонах бегут в направлении огромного резервуара, спрятанного под землей. Слева — тушат пожар, справа — подъезжает КамАЗ с песком, чтобы засыпать разливающийся мазут. На носилках к санитарному посту несут пострадавшего рабочего. Происходящее больше напоминает кадры из фильма-катастрофы. 
 

Согласно легенде, на дополнительном мазутном хозяйстве Волгоградской ТЭЦ-2 в Красноармейском районе Волгограда произошла разгерметизация резервуара емкостью 10 000 тонн. Упавший в зону разлива мазута электропровод, привел к возгоранию топлива. Ликвидацию ЧС осложнял ветер с порывами до 15 м/с. 
До прибытия основных сил, оперативной смене Волгоградской ТЭЦ-2 — аттестованным спасателям — удалось локализовать расплывающееся мазутное пятно. Рабочие оперативно закидали загрязненный грунт песком. 

Буквально через пару минут к месту чрезвычайной ситуации уже были стянуты силы муниципальной службы спасения и расчеты регионального ГУ МЧС. Чтобы предотвратить дальнейшее растекание мазута на почву, «желтые» человечки выставили специальные подпорные стенки. Используя нефтесборочную систему, представляющую собой шланги, подключенные к переносным генераторам, мазут перекачали в развернутые на земле каркасные емкости. 

Недалеко специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» развернули пост радиохимического наблюдении, для взятия проб воздуха на наличие загрязняющих веществ.  И пока фельдшеры оказывали помощь еще одному пострадавшему, откачанное во временные емкости топливо при помощи вакуумного насоса спасатели переместили в цистерну. 
Теперь загрязненные участки грунта в обязательном порядке вывезут с территории дополнительного мазутного хозяйства и отправят на экспертизу. 


Подобные комплексные федеральные учения проводятся каждые пять лет. Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в очередной раз продемонстрировали высокий уровень мастерства при ликвидации условной аварии. Уставшие, но довольные сотрудники дежурной смены Волгоградской ТЭЦ-2 снова возвращаются на свой привычный пост. А это значит, что город может спать спокойно.   

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