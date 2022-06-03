Общество

«Дело за Малой»: парк в поселке Металлургов в Волгограде обновят за 38 миллионов рублей

Общество 03.06.2022 09:07
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03.06.2022 09:07


В Волгограде подведены итоги аукциона по благоустройству парковой зоны в поселке  Металлургов Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, победителем стало ООО  «ГП-СТРОЙ 34». Этот подрядчик в 2016 году уже занимался благоустройством парка Памяти в Тракторозаводском районе и, как утверждают в мэрии, зарекомендовал себя с положительной стороны. 
Кроме того, компания имеет лицензию, позволяющую проводить реставрацию памятников, поскольку общественное пространство в поселке является частью объекта культурного наследия. Как следует из данных сайта госзаказов, «ГП-СТРОЙ-34» выполнит работу за 38,7 миллиона рублей. Начальная цена контракта составляла 39,3 миллиона. Таким образом, победитель аукциона сбросил цену на полмиллиона рублей. 
Необходимость благоустройства зеленой зоны в поселке, также известном как «Малая Франция», как ранее поясняли в администрации Волгограда, вызвана тем, что за свою полувековую историю она никогда не реконструировалась и к сегодняшнему дню находится в плачевном состоянии. 
В рамках подготовки к благоустройству этой весной в парке районная коммунальная служба убрала сухостойные и аварийные деревья, которые на месте были переработаны в щепу и вывезены с парковой зоны.  
Компании-исполнителю предстоит заменить старое поврежденное асфальтовое и тротуарное покрытия и проложить поливочный водопровод. Для комфорта горожан вдоль общественного пространства рабочие установят 26 скамеек и урн, а также оборудуют наружное освещение и камеры видеонаблюдения.
Основная задача, поставленная муниципалитетом перед подрядной организацией – сохранить существующий зеленый фонд парка, а также дополнить его различными сортами деревьев и кустарников, среди которых: клен, рябина, девичий виноград, катальпа, айлант и бирючина. Всего по окончании реконструкции общественное пространство украсят 350 растений. Здесь также появятся детская и спортивная площадки. 

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