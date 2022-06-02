Экономика 02.06.2022 16:15 Новости компаний
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02.06.2022 16:15 Новости компаний
СберАналитика запустила новый аналитический продукт — «Онлайн опросы для бизнеса», который помогает не просто выяснить мнение покупателей, но и проанализировать его. Технология позволяет находить заданную аудиторию по важным для бизнеса целям из уникальной базы респондентов численностью более 100 млн физических лиц. Проект обеспечивает компании оперативными и достоверными данными напрямую от клиента для решения конкретных бизнес-задач: как улучшить сервис, есть ли проблемы с качеством, чего не хватает в ассортименте, чем привлекают конкуренты, какова основная мотивация и т. д.
В отличие от классических маркетинговых агентств, СберАналитика распределяет опросы на основе данных о фактическом поведении клиентов и их профиле. «Онлайн опросы для бизнеса» не задаёт респондентам вопросы о возрасте, уровне дохода, месте проживания или совершения покупки, потому что сервис знает эту информацию на базе Big Data и обезличенных профилей. Предприниматель также может отдельно работать с B2B аудиторией. Продукт полностью решает проблему сбора обратной связи и помогает понять потребности клиента, причины его поведения, а значит определить зоны роста и принимать бизнес-решения, основываясь не на гипотетических предположениях, а на фактических знаниях.
Станислав Карташов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360»: «На сегодняшний день ретроспективные прогнозы несостоятельны практически во всех сферах бизнеса. Именно поэтому мы запустили продукт, в основе которого максимальная точная и репрезентативная выборка для исследования потребностей клиентов. В отличие от стандартных опросов, нам не требуется уточнять данные потребителя – они подтягиваются автоматически, что исключает неточность и недостоверность сведений на входе. При этом все персональные данные защищены и не раскрываются. На выходе заказчик получает отчет о потребителях в агрегированном и обезличенном виде и уже на основе этого исследования может правильнее выстраивать работу с клиентами».
Подробный формат получаемых аналитических данных онлайн-опросов на базе Big Data можно увидеть в демо-отчёте на странице продукта на СберАналитике. Отчет строятся на анализе большого массива агрегированных обезличенных данных, не раскрывая персональной информации о клиентах.
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