Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты

Экономика 01.06.2022 15:40 Новости компаний
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01.06.2022 15:40 Новости компаний
Сбер готов к повышению сезонного роста спроса на льготные образовательные кредиты. Текущий портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных СберБанком, достиг 12,3 млрд рублей ( 52 840 штук.). Об этом сообщила пресс-служба банка.
Сейчас по программе «Кредит на образование с господдержкой» Сбер работает с 633 вузами и это число постоянно увеличивается. Самые популярные специальности для обучения в кредит — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика.
— Лето — сезон поступления в вузы, и традиционно в этот период мы видим увеличение числа желающих оформить образовательный кредит. Сбер готов к этой повышенной нагрузке и с радостью поможет всем желающим стать студентом лучших университетов страны. Тем более, что условия кредитования крайне привлекательные. Выплата основного долга отложена до тех пор пока студент не окончит обучение, — прокомментировал Cергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет, или возьмёт академический отпуск.
Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.
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