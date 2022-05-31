МТС дарит бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION и мобильному приложению «Где мои дети» ко Дню защиты детей. По промокоду KIONDETI, доступному абонентам любых операторов мобильной связи, с 26 мая по 30 июня можно получить доступ к подписке «Детство», в который входят сервисы.

Единый промокод создан для удобного и выгодного контроля за безопасностью детей. Сервис «Где мои дети» предоставляет родителям возможность определять местоположение, заботясь о физической безопасности ребенка. Подписка «Детство» онлайн-кинотеатра KION позволяет маленьким зрителям наслаждаться фильмами, сериалами и мультфильмами, а их родителям – не беспокоиться о контенте, доступном их детям. Теперь эти продукты объединены для пользователей в общей акции.

Специальная подписка «Детство» в онлайн-кинотеатре KION — это более 300 отечественных и зарубежных фильмов и анимации для детей и их родителей; удобный и безопасный детский профиль и высокое качество изображения HD и 4K. Включая фильмы в подписке «Детство», родители могут не беспокоиться: весь взрослый контент будет защищен паролем. Активировать промокод на подписку «Детство» в онлайн-кинотеатре KION можно здесь.

Сервис «Где мои дети» — это мобильное приложение с 3 миллионами пользователей по всему миру, которое позволяет родителям просматривать историю перемещений ребенка, включать громкий сигнал на телефон (если он потерял телефон в беззвучном режиме или забыл включить звук), смотреть статистику использования приложений на смартфоне и получать уведомления, когда ребенок покинул детскую площадку или школу.

По промокоду KIONDETI первые 30 дней подписки будут бесплатными, далее будет действовать детский тариф — 49 рублей в месяц вместо 199 рублей. Сервис «Где мои дети» в первые 30 дней можно подключить за 1 рубль, а далее за 149 рублей в месяц вместо стандартной стоимости (169 рублей).

Предложение доступно абонентам любых операторов мобильной связи. Участвовать в акции могут как новые, так и существующие подписчики онлайн-кинотеатра. При этом у абонентов МТС есть бонус — при просмотре KION в сети МТС мобильный трафик не расходуется. Воспользоваться предложением можно в период с 26 мая по 30 июня 2022 года.

Воспользоваться предложением и узнать подробную информацию можно по ссылке.