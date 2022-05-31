Телеком

К Дню защиты детей жители Волгограда получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру и приложению «Где мои дети»

Телеком 31.05.2022 10:43
0
31.05.2022 10:43


МТС дарит бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION и мобильному приложению «Где мои дети» ко Дню защиты детей. По промокоду KIONDETI, доступному абонентам любых операторов мобильной связи, с 26 мая по 30 июня можно получить доступ к подписке «Детство», в который входят сервисы.

Единый промокод создан для удобного и выгодного контроля за безопасностью детей. Сервис «Где мои дети» предоставляет родителям возможность определять местоположение, заботясь о физической безопасности ребенка. Подписка «Детство» онлайн-кинотеатра KION позволяет маленьким зрителям наслаждаться фильмами, сериалами и мультфильмами, а их родителям – не беспокоиться о контенте, доступном их детям. Теперь эти продукты объединены для пользователей в общей акции.

Специальная подписка «Детство» в онлайн-кинотеатре KION — это более 300 отечественных и зарубежных фильмов и анимации для детей и их родителей; удобный и безопасный детский профиль и высокое качество изображения HD и 4K. Включая фильмы в подписке «Детство», родители могут не беспокоиться: весь взрослый контент будет защищен паролем. Активировать промокод на подписку «Детство» в онлайн-кинотеатре KION можно здесь.

Сервис «Где мои дети» — это мобильное приложение с 3 миллионами пользователей по всему миру, которое позволяет родителям просматривать историю перемещений ребенка, включать громкий сигнал на телефон (если он потерял телефон в беззвучном режиме или забыл включить звук), смотреть статистику использования приложений на смартфоне и получать уведомления, когда ребенок покинул детскую площадку или школу.

По промокоду KIONDETI первые 30 дней подписки будут бесплатными, далее будет действовать детский тариф — 49 рублей в месяц вместо 199 рублей. Сервис «Где мои дети» в первые 30 дней можно подключить за 1 рубль, а далее за 149 рублей в месяц вместо стандартной стоимости (169 рублей).

Предложение доступно абонентам любых операторов мобильной связи. Участвовать в акции могут как новые, так и существующие подписчики онлайн-кинотеатра. При этом у абонентов МТС есть бонус — при просмотре KION в сети МТС мобильный трафик не расходуется. Воспользоваться предложением можно в период с 26 мая по 30 июня 2022 года.

Воспользоваться предложением и узнать подробную информацию можно по ссылке.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Телеком
27.05.2022 13:21
Телеком 27.05.2022 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 16:53
Телеком 26.05.2022 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 12:13
Телеком 26.05.2022 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 10:23
Телеком 26.05.2022 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 09:20
Телеком 26.05.2022 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2022 16:00
Телеком 25.05.2022 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2022 12:40
Телеком 25.05.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2022 18:28
Телеком 24.05.2022 18:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2022 18:03
Телеком 23.05.2022 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2022 12:37
Телеком 23.05.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2022 10:33
Телеком 23.05.2022 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2022 13:37
Телеком 20.05.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2022 11:45
Телеком 20.05.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2022 18:11
Телеком 19.05.2022 18:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2022 15:00
Телеком 19.05.2022 15:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:37
Новыми депутатами Волгоградской облдумы могут стать три дамыСмотреть фотографии
15:27
В России запустили новый проект для помощи беженцам «Будем жить»Смотреть фотографии
14:57
Читал СМИ, грызла совесть: задавивший 19-летнего волгоградца водитель сдался полицииСмотреть фотографии
14:20
Дом детства в Волгограде украсят лепниной из «умного» гипса: фотоСмотреть фотографии
14:13
Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО, имеющих детей, копят деньги на их будущееСмотреть фотографии
14:12
В Волгоградской области товарняк насмерть сбил 91-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде уволен главный спасатель региона Илья БудиловскийСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров дал добро на снос кафе рядом с «Победой»Смотреть фотографии
12:46
Волгоградский противочумный институт закупает тесты для выявления холерыСмотреть фотографии
12:45
Гора Паленая и село Старый Карапуз: занимательная география с помощью билайнСмотреть фотографии
12:16
Житель Волгоградской области сознался в жестоком убийстве 18-летней девушкиСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области проживают 1 млн 936 тысяч горожан и 565 тысяч сельчанСмотреть фотографии
11:47
Мужчина с бородой и без пальцев на правой руке пропал в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:31
Туроператоров, вывозивших россиян из Европы, поддержат рублемСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области в 2022 году 13 человек заболели ботулизмомСмотреть фотографии
10:58
«С субботы ждем хоть какую-то воду»: в Волгограде чинят трубопровод на улице 64-й АрмииСмотреть фотографии
10:43
К Дню защиты детей жители Волгограда получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру и приложению «Где мои дети»Смотреть фотографии
10:36
Волгоградский госуниверситет эвакуирован второй раз за неделюСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде спасают двух детей, напившихся уксуса и средства для стиркиСмотреть фотографии
10:12
Охранника яхт-клуба нашли мертвым на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
09:57
«Соседи молодцы, выбежали с ведрами»: в Родниковой долине двое мужчин подожгли иномаркуСмотреть фотографии
09:35
«Процесс тревожный»: в тоннеле подземной станции «Площадь Ленина» в Волгограде нашли трещинуСмотреть фотографии
08:54
Власти Михайловки открестились от конфликта жильцов с УКСмотреть фотографии
08:25
Роспотребнадзор призвал волгоградцев носить маскиСмотреть фотографии
08:05
В Комсомольском саду Волгограда 2 июня покажут кино под звездамиСмотреть фотографии
21:28
В пяти районах Волгограда 31 мая отключат светСмотреть фотографии
21:01
Волгоградских волонтеров собирают в помощь жителям ЛНР И ДНРСмотреть фотографии
20:36
В Волгограде умер один из рабочих, монтировавших рекламный щитСмотреть фотографии
20:06
В Волгоградской области дровосека накажут за вырубку 8 дубовСмотреть фотографии
19:33
В Волжском стартует купальный сезон 13 июняСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 