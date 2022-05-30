Экономика

Банк «Открытие»: на этой неделе рубль может укрепиться до 62 за доллар

Экономика 30.05.2022 15:17
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30.05.2022 15:17


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
Валютный рынок неожиданно сильно отреагировал на анонс внеочередного заседания Совета директоров Банка России и последующее снижение ключевой ставки с 14% до 11%: курс доллара вырос за 2 дня с 56 до 66 руб. за доллар. Это произошло несмотря на то, что доходность трёхмесячных свопов на ключевую ставку в начале недели составляла около 11,5% – то есть рынок в целом закладывался на снижение ставки до 10% на горизонте трех месяцев.
Учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами – в среду и четверг было продано в 2,5 раза больше валюты, чем в аналогичные дни неделей ранее – происходящее я связываю с отложенным спросом на валюту. Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса для входа в позицию.
На этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным. Доходность в рубле все равно остается очень высокой, чтобы обусловить резкое и устойчивое изменение капитальных потоков – дифференциал между внутренними и внешними ставками сохраняется значительным и перекрывает девальвационные риски. Торги на бирже юанем – одна их альтернатив сбережений в рублях – хоть и обновили максимумы, достигнув 33 млрд руб., по прежнему в 10 раз меньше суммарных оборотов  по торговле долларом и евро. Волатильность прогнозов на неделю вперед, безусловно, очень высока, но его повторное укрепление до уровней 62 руб./долл. вполне вероятно.
При этом едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольку сейчас очевидно, что Банк России готов пойти на последующее снижение ключевой ставки – динамика инфляции и инфляционных ожиданий допускают такую возможность. Инфляция за прошедшие 4 недели замедлилась до 0,36% за период и примерно соответствует траектории достижения целевого уровня инфляции в 4%. Нормализация инфляции наверняка окажется временной, поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания.
К концу 2022 г. по-прежнему ожидаем ослабления рубля до уровня 70-80 за доллар при условии снижения экспортной выручки, поступающей в Россию, и некоторого восстановления импорта.

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