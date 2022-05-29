МЧС предупредило жителей Волгограда и области о грозе и ветре 29 мая

В Волгоградской области днем 29 мая и до конца суток в отдельных районах возможны грозы и предштормовой ветер. ГУ МЧС по региону предупредило волгоградцев о неблагоприятной погоде.

— В отдельных районах Волгоградской области ожидаются грозы с усилением западного ветра с порывами до 15-20 м/с, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе спасательного ведомства.

Спасатели рекомендуют не забывать о простых правилах безопасности: при сильном ветре парковать машины вдали от деревьев и рекламных билбордов, а при обнаружении оборванных проводов ЛЭП — не приближаться к поврежденным объектам. Также следует перенести речные прогулки и воздержаться от выхода в акваторию на маломерном судне.

В случае возникновения опасной ситуации — звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».