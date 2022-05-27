Экономика 27.05.2022 12:25 Новости компаний
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27.05.2022 12:25 Новости компаний
ВТБ до конца 2022 года установил ежемесячную стоимость в 1 рубль на услугу внесения наличной выручки на счет в отделениях и по бизнес-картам. Специальная цена доступна предпринимателям при подключении опции «Касса плюс». Ранее ежемесячная плата за неё составляла 1 тыс. рублей.
Подключить дополнительную опцию «Касса плюс» по специальной цене можно ко всем пяти пакетам услуг ВТБ для бизнеса («На старте», «Всё по делу», «Самое важное», «Всё включено» и «Большие обороты»). Льготные условия доступны новым и действующим клиентам.
Дополнительная опция «Касса плюс» включает внесение наличных денежных средств на расчетный счет в отделении банка по объявлению на взнос наличных, а также через банкоматы ВТБ по бизнес-картам, в том числе по новым бизнес-картам «Мир». С опцией «Касса плюс» вносить без комиссии можно до 1,25 млн рублей в месяц в зависимости от лимита выбранного пакета услуг.
- Мы повышаем доступность качественного банковского обслуживания для предпринимателей, пополняя линейку продуктов и услуг ВТБ новыми инструментами и интересными решениями для ведения бизнеса. Льготное обслуживание по опции «Касса плюс» позволит нашим клиентам вносить выручку на счет практически бесплатно. Это уникальное предложение на рынке, которое поможет им экономить на этом необходимом для бизнеса сервисе, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
ВТБ расширил возможности работы с другими дополнительными опциями для предпринимателей. Опции «Платежи плюс», «Выдача наличных», «Персональные переводы» и «ВЭД» теперь также можно подключить ко всем пяти пакетам услуг из линейки ВТБ. С их помощью клиенты могут увеличить объём операций в пакете и пользоваться дополнительными услугами, не переплачивая за обслуживание.
Подробная информация о линейке пакетов услуг ВТБ для бизнеса и дополнительных опциях – на сайте банка.
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