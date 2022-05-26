В ЖК «Бейкер стрит» выдают ключи от новых квартир

Общество 26.05.2022 14:27 Новости компаний
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26.05.2022 14:27 Новости компаний
Собственники квартир в новом доме жилого квартала «Бейкер стрит» (Землячки, 39а) в соответствии с графиком получают ключи и документы на свои квадратные метры.
Напомним, данный 9-этажный дом построен в квартале «Шерлок» и является в настоящее время последним на «Бейкер стрит», где квартиры оснащены оборудованием для индивидуального газового отопления. Следующие строящиеся дома в этом квартале – 16-этажные, поэтому в них предусмотрена установка только электрических приборов.
Что еще ГК «Волгострой» сдает в этом году?
В конце 2022 года запланирована сдача первой секции третьего дома ЖК «Арбат», а передача ключей – в первом квартале 2023 года.
Какие квартиры остались в продаже можно узнать на сайте.
В третьем квартале этого года запланирована сдача первого дома ЖК «Лапшин Loft» в Кировском районе Волгограда. Ключи будут выдавать в 4-м квартале 2022 года.
Сроки начала продаж квартир во втором доме этого ЖК пока неизвестны, но можно внести свое имя в лист ожидания.
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