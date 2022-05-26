В ЖК «Бейкер стрит» выдают ключи от новых квартир





Собственники квартир в новом доме жилого квартала «Бейкер стрит» (Землячки, 39а) в соответствии с графиком получают ключи и документы на свои квадратные метры.

Напомним, данный 9-этажный дом построен в квартале «Шерлок» и является в настоящее время последним на «Бейкер стрит», где квартиры оснащены оборудованием для индивидуального газового отопления. Следующие строящиеся дома в этом квартале – 16-этажные, поэтому в них предусмотрена установка только электрических приборов.

Что еще ГК «Волгострой» сдает в этом году?

В конце 2022 года запланирована сдача первой секции третьего дома ЖК «Арбат» , а передача ключей – в первом квартале 2023 года.

Какие квартиры остались в продаже можно узнать на сайте.

В третьем квартале этого года запланирована сдача первого дома ЖК «Лапшин Loft» в Кировском районе Волгограда. Ключи будут выдавать в 4-м квартале 2022 года.

Сроки начала продаж квартир во втором доме этого ЖК пока неизвестны, но можно внести свое имя в лист ожидания.

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