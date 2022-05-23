Общество

Давно так руки не тряслись: волгоградец запустил коптер в дом-призрак на улице Жолудева

Общество 23.05.2022 15:34
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23.05.2022 15:34


Мастер высотной съемки Александр Блинков 23 мая опубликовал новое видео, снятое в Тракторозаводском районе Волгограда. На этот раз  квадрокоптер волгоградец запустил внутрь дома-призрака на улице Жолудева. Здание, сообщает ИА «Высота 102», соседствует с такими же, но заселенными, постройками. 

По словам Александра Блинкова, впервые за долгое время при съемке этого ролика он испытал подзабытое чувство страха. 

– Давно так руки не тряслись! Ведь если упасть где-нибудь на четвертом этаже - это конец, – написал автор видео, очевидно подразумевая риск падения коптера. Заходить внутрь здания в здравом уме не решится ни один житель Волгограда. 

Судя по кадрам, в расселенном здании № 20 по улице Жолудева нет ни дверей, ни окон.  Более того, здесь отсутствуют и перекрытия, в связи с чем четырехэтажная постройка может сложиться в любой момент, как карточный домик. 

В начале видео, добавим, коптер волгоградца пролетел рядом с другими домами, расположенными на той же улице Жолудева, и выглядящими не лучшим образом. Один из них – бывшее общежитие №18, где совсем недавно произошел пожар, в результате которого погибли два человека, а все остальные жильцы (люди проживали в трущобах до последнего времени) остались без крова. В настоящее время жильцам признанной в 2017 году аварийной постройки предложили переехать в маневренный фонд. 

Фото, видео: Александр Блинков / Волгоградсверху 

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