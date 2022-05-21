Общество

В Волгограде выбрали время для забега марафонцев 22 мая

Общество 21.05.2022 15:52
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21.05.2022 15:52


В Волгограде состоится ежегодный спортивный праздник — «Волгоградский марафон» памяти Заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 21 мая, стало известно расписание забегов. 

— Старт марафонской дистанции в 42 километра 195 метров запланирован на 09.00 завтра, 22 мая, — сообщили информагентству организаторы. 

Публикуем полное и актуальное расписание на завтра: 

06.00 — открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения

09.00 — старт марафонской дистанции 

09.00 — старт забегов на дистанции 5, 10 и 21 километр

15.00 — закрытие мероприятия

Лимит прохождения марафонской дистанции составляет шесть часов. В этом году мероприятие пройдет в 36-й раз и станет частью Всероссийского праздника бега «ЗаБег.РФ». Победителей и призеров наградят по ходу соревнований, по окончании видов программы.

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