В Волгограде с высоты показали ремонт предаварийного путепровода № 8

В Дзержинском районе Волгограда на Третьей продольной магистрали стартовал ремонт путепровода № 8. Как сообщает ИА «Высота 102», подрядчиком выступает ООО «Рисна», ранее занимавшееся реконструкцией мостового комплекса Волжской ГЭС.

Волгоградский видеограф Александр Максимов показал с высоты начало строительных работ. По мнению автора видео, именно из-за ремонта путепровода стали образовываться автомобильные пробки в районе Мамаева кургана.

— Причина пробки на Мамаевом кургане — начало ремонта путепровода № 8 на Третьей продольной в Дзержинском районе Волгограда, — подписал свое видео Максимов.

Контракт стоимостью 629 873 182, 47 рублей заключен с ООО «Рисна». Сроки окончания работ — до 1 декабря 2024 года включительно. Согласно аукционной документации, подрядчик обязан разработать ПОДД (Проект организации дорожного движения) в соответствии с Приказом Минтранса России от 30 июля 2020 г. № 274 и согласовывать его с департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и органами ГИБДД МВД России.





Движение автотранспорта по предаварийному путепроводу № 8 осуществляется в двух направлениях по шести полосам. Ранее сообщалось, что гидроизоляция мостового полотна за время эксплуатации сооружения пришла в негодность. Зафиксированы деформации ограждений, отмечены выбоины с оголением арматуры и многие другие дефекты. Особую тревогу у специалистов вызывало состояние плит и узлов их крепления. Схожий дефект наблюдался и в тротуарных плитах.





Фото и видео: Александр Максимов / администрация Волгограда

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