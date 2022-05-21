Общество

На выходных в Волгограде ожидаются сильные дожди и грозы

Общество 21.05.2022 09:32
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21.05.2022 09:32


В Волгограде в ближайшие выходные погода будет оставлять желать лучшего. Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на 21 и 22 мая. 

— Сегодня, 21 мая, по области пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Днем в регионе +11...+16º, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — В Волгограде в субботу ожидается кратковременный дождь и северный ветер до 6-11 м/с. Дневная температура не поднимется выше +14...+16º. 

Завтра, 22 мая, в Волгоградской области прогнозируют местами сильные дожди с грозами и порывами ветра юго-западного направления до 13-18 м/с. Ночью по области +3...+8, в дневные часы не больше +13...+18º.

В Волгограде в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Днем стоит ждать усиление ветра до 13-18 м/с. Ночью в городе на Волге +6...+8º, после обеда воздух прогреется до +16...+18º. 

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