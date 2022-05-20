В Волгограде конкурсный управляющий УК-банкрота сядет за растрату 7,5 млн рублей









К году лишения свободы в колонии общего режима приговорен конкурсный управляющий ООО «ЖКХ» Владимир Беляков. Сегодня, 20 мая, приговор вынес Ворошиловский районный суд Волгограда. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 49-летний конкурсный управляющий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимый в период с сентября по декабрь 2015 года перечислил входящие в состав конкурсной массы денежные средства в сумме порядка 7,5 млн рублей на счета подконтрольных ему фирм, минуя расчетный счет реального кредитора. Впоследствии денежные средства были похищены.

Вину мужчина не признал.

Судом также удовлетворен иск организации-кредитора о взыскании с фигуранта уголовного дела ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



