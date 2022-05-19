В Волгоградской области продолжается возведение новой школы-тысячника. Четырехэтажное здание появится на улице Менделеева в городе Волжском. Как сообщили в региональной администрации, строители уже приступили к монтажу колонн и кладке стен первого этажа.

– Объект возводится по типовому проекту, который ранее реализован в Волгограде и Камышине, – сообщили 19 мая в администрации Волгоградской области. – В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству плиты перекрытия подвала.

В профильном комитете администрации информагентству предоставили проект будущей школы. Четырехэтажное учебное заведение будет выделяться на фоне типовых жилых домов прежде всего ярким фасадом.

– В здании оборудуют 40 учебных классов, актовый зал, медицинский кабинет, компьютерные классы, библиотеку и современный пищеблок, – сообщают в облстрое. – На территории будут расположены большой стадион, спортивные площадки и зоны отдыха.





Судя по предоставленному проекту, здание школы будет состоять из нескольких корпусов разной этажности, соединенных между собой внутренними переходами. Это в свою очередь позволит организовать комфортный учебный процесс для учеников начальных и старших классов. Напомним, что по в Волгоградской области большинство школ, гимназий и лицеев уже учатся в первую смену. И способствует этому в первую очередь строительство новых учебных заведений.

– За последние годы в Волгоградской области построены пять современных школ. В настоящее время образовательные учреждения помимо Волжского возводятся в Ворошиловском, Дзержинском и Красноармейском районах Волгограда, а также в поселке Отрадное городского округа-город Михайловка, – рассказали в администрации региона. – Кроме того, губернатор Андрей Бочаров заявил о предстоящем строительстве еще одной школы в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда.