«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топлива

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего ранее судимого за мошенничество местного жителя. Как стало известно ИА «Высота 102», фигурант дела занимал должность водителя в МБУ «Северное».





— В отношении мужчины следователи отдела полиции № 3 УМВД России по Волгограду возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в областном главке МВД, работника бюджетного учреждения, основным назначением которого является поддержание в надлежащем состоянии и капитальный ремонт дорог Волгограда задержали в ходе ОРМ сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейскими установлено, что фигурант дела фальсифицировал данные в путевых листах и завышал объемы использованного рабочей спецтехникой топлива. Это касалось как грузовых и ассенизаторских автомобилей, так и снегоуборочной техники. С января по март 2022 года подозреваемый похитил дизтопливо на сумму более полумиллиона рублей.





Похищенное топливо сотрудник муниципальной организации продавал постоянному покупателю. Вырученные деньги он тратил на собственные нужды.

— Фигуранта задержали с поличным оперативные сотрудники в момент сбыта похищенного, — добавили в региональном главке МВД.

Санкция инкриминируемой статьи УК РФ предполагает до шести лет колонии. На оперативном видео мужчина заметно растерялся, но все же сумел ответить на главный вопрос полицейских.

— Что здесь делаете?

— Хотел подкалымить.

— То есть продаете топливо.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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