Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилем

Экономика 18.05.2022 10:03 Новости компаний
18.05.2022 10:03 Новости компаний
Новый автомобиль АЦ-6,0-40 приобретен и передан в дополнение уже имеющегося в пожарную часть, находящуюся на территории Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области.
Техника отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к подобным автомобилям. Пожарная машина оснащена мощным пожарным насосом производительностью до 40 литров в секунду и способна перевозить до шести сотрудников пожарного подразделения. Автомобиль укомплектован качественным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательными инструментами от лучших производителей пожарного оборудования.
«Радует ответственное отношение «ЕвроХим-ВолгаКалия» к обеспечению пожарной безопасности, ведь новый пожарный автомобиль станет важным подспорьем в противопожарной охране не только объектов Гремячинского ГОКа, но и близлежащего рабочего поселка Пимено-Черни», - отметил начальник 3 отряда противопожарной службы Алексей Колчев.
Защита жизней и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда на Гремячинском горно-обогатительном комбинате является главным приоритетом «ЕвроХим-ВолгаКалия». Поэтому в числе первоочередных задач было создание на территории Гремячинского ГОКа пожарной части, которая способна оперативно среагировать в случае возникновения пожара как на площадке строительства ГОКа, так и в рабочем поселке в хуторе Пимено-Черни.
Руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» позаботились и о постоянном повышении профессиональных навыков спасателей военизированной горноспасательной части. Для этого на территории комбината создан уникальный учебно-тренировочный центр, оборудованный самыми современными устройствами.
Однако успешная ликвидация возможных возгораний во многом зависит не только от профессиональной подготовки сотрудников, но и их технической оснащенности. Поэтому в дополнение уже имеющегося в распоряжении поста одного пожарного автомобиля, руководством Гремячинского горно-обогатительного комбината и силами третьего отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Волгоградской области был приобретен и передан пожарный автомобиль АЦ-6,0-40.
Новый пожарный автомобиль презентовало руководство компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и представители 3 отряда Государственной противопожарной службы по Волгоградской области.
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