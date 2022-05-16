В Волгограде пассажирка из США взыскала с «Аэрофлота» 36 тысяч за задержку багажа









Женщина, прибывшая в Волгоград из Нью-Йорка, отсудила у ПАО «Аэрофлот» компенсацию морального вреда и убытки из-за задержки багажа, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

В общей сложности Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал в пользу женщины 36 тысяч рублей, среди которых 10 тысяч - это компенсация морального вреда, а все остальное - расходы на адвоката, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, возмещение причиненных убытков, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате перевода и нотариального заверения и почтовые расходы.

Установлено, что 12 сентября 2021 года женщина совершила авиаперелет рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» по маршруту Волгоград - Москва и далее Москва - Нью-Йорк. При перелете пассажирка сдала багаж с личными вещами весом 17,6 кг., но в аэропорту назначения – г. Москва аэропорт Шереметьево его не получила. Женщине сообщили, что ее чемодан ошибочно был направлен в Санкт-Петербург.

Путешественница пояснила, что в связи с тем, что все ее вещи находились в чемодане, она была вынуждена приобрести предметы первой необходимости, вещи, зарядное устройство, а также тратить денежные средства на услуги связи и такси. Багаж женщине вернули через два дня - 14 сентября.

Судебное решение в силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.