В Волгограде пассажирка из США взыскала с «Аэрофлота» 36 тысяч за задержку багажа

Общество 16.05.2022 11:52
16.05.2022 11:52
Женщина, прибывшая в Волгоград из Нью-Йорка, отсудила у ПАО «Аэрофлот» компенсацию морального вреда и убытки из-за задержки багажа, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
В общей сложности Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал в пользу женщины 36 тысяч рублей, среди которых 10 тысяч - это компенсация морального вреда, а все остальное - расходы на адвоката, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, возмещение причиненных убытков, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате перевода и нотариального заверения и почтовые расходы.
Установлено, что 12 сентября 2021 года женщина совершила авиаперелет рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» по маршруту Волгоград - Москва и далее Москва - Нью-Йорк. При перелете пассажирка сдала багаж с личными вещами весом 17,6 кг., но в аэропорту назначения – г. Москва аэропорт Шереметьево его не получила. Женщине сообщили, что ее чемодан ошибочно был направлен в Санкт-Петербург.
Путешественница пояснила, что в связи с тем, что все ее вещи находились в чемодане, она была вынуждена приобрести предметы первой необходимости, вещи, зарядное устройство, а также тратить денежные средства на услуги связи и такси. Багаж женщине вернули через два дня - 14 сентября.
Судебное решение в силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
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