Расследования

Посетитель фитнес-клуба умер после тренировки в Волгограде

Расследования 08.05.2022 12:03
08.05.2022 12:03



Следователи разбираются в обстоятельствах смерти молодого мужчины, который умер накануне вечером после тренировки в клубе X-Fit, расположенном в бизнес-центре «Волгоград-Сити» в Центральном районе.
- Молодому человеку 1986 года рождения стало плохо в раздевалке, после тренировки. Помощь ему пытались оказать сотрудники фитнес-клуба и посетители. Скорая помощь прибыла быстро, но он скончался до приезда врачей, - рассказал ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров.
По его словам, криминальной составляющей в смерти молодого человека нет. Происшествие случилось вечером 7 мая, около 19:20.
Родственники погибшего установлены, проводится процессуальная проверка.

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