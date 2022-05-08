Губернатор Бочаров встретился в Волгограде с фронтовиками









Сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы губернатор Андрей Бочаров встретился с фронтовиками. Как сообщили в администрации региона, традиционно беседа прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области.

Глава региона приветствовал участников Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Рогова, Юрия Прокопьевича Голядкина, Георгия Ивановича Гусева, участника Сталинградской битвы Виктора Федоровича Шестель, Дитя военного Сталинграда Тамару Васильевну Колбасину. Андрей Бочаров поблагодарил ветеранов за подвиг, за неравнодушие и активное участие в жизни региона, за вклад в сохранение исторической памяти.













- Хочу поздравить вас, всех ветеранов, фронтовиков, жителей с наступающим Днем Победы. Здоровья вам и всего самого хорошего. Вы по-настоящему являетесь носителем исторической правды о Великой Отечественной войне, о подвиге советского солдата, являетесь примером - как надо любить Родину. Несмотря на почтенный возраст, вы показываете всем нам пример, даете советы, как делать, чтобы страна и Волгоградская область развивались, - сказал губернатор.

Ветераны обсудили с главой региона ход подготовки к юбилею победы в Сталинградской битве, рассказали с каким настроением встречают 9 мая. Они отметили, что тронуты поддержкой и вниманием, которые им оказывают.













В преддверии Дня Победы ветераны поделились с главой региона своими фронтовыми воспоминаниями, разговор шел и о развитии региона, о сегодняшней ситуации в стране и мире. - Каждый из нас внес свой вклад в нашу Победу. Хочу напомнить, что мне пришлось на территории Украинской республики принять участие в боях для форсирования Днепра. И сегодня наши внуки, солдаты и офицеры нашей армии, громят остатки нацистских формирований на территории Украины, громят этих бендеровских и фашистских прихвостней. Уверен, они выполнят свои боевые задачи, и мы все желаем им этого, - отметил участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Волгограда Евгений Рогов.



Также в ходе встречи фронтовики высоко оценили работы по реставрации братских могил и мемориалов. В этом году по региональному проекту в Волгоградской области приводят в порядок 52 памятных места, еще 20 захоронений — по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Фото: администрации Волгоградской области