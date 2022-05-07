В Волгограде эвакуировали Ворошиловский ТЦ

Покупателей и персонал Ворошиловского торгового центра в Волгограде снова попросили на выход. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 7 мая, на месте работают оперативные службы.

— Мероприятие продолжается с 16.00. Идет осмотр всех помещений, — сообщили информагентству в администрации ТЦ.

По информации собственного источника в экстренных службах, поступили сообщения о минировании нескольких объектов в городе. Сообщается о проведенной эвакуации в ТРЦ «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда.