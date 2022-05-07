УК «Новый дом» поздравила ветеранов с Днем Победы

Общество 07.05.2022 10:22
07.05.2022 10:22
Волгоградская управляющая компания «Новый дом» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в обслуживаемых домах, с Днем Победы. Такие встречи уже стали традицией. Как и в день окончания Сталинградской битвы, праздничные продуктовые наборы и цветы вручили Антонине Федоровне Веремеенко и Дмитрию Корнеевичу Тимоничеву.
Антонине Федоровне 25 июня исполнится 100 лет. С первых дней войны, несмотря на свой юный возраст, она встала в строй защитников Родины. Участвовала в Сталинградской битве, дошла до Берлина, награждена медалью «За боевые заслуги».
Дмитрий Корнеевич ушел на фронт добровольцем в 1941 году и участвовал в обороне Смоленска. Во время боев был тяжело ранен – потерял кисть руки, после чего комиссован и продолжал трудиться в силу своих возможностей в тылу.
Сотрудники управляющей компании сердечно поблагодарили ветеранов за ратный и трудовой подвиг: «Сегодня мы как никогда понимаем, что такое мирное небо над головой. Мужество и героизм вашего поколения отзывается в сердцах сегодняшних воинов, вдохновляет их, придает силы. Спасибо вам за победу! Здоровья и крепости духа!»
Фото предоставлено УК «Новый дом».
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