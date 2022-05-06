Общество 06.05.2022 10:07
06.05.2022 10:07
По данным результатов лабораторных исследований клещей, инфицированность вирусом Конго-крымской геморрагической лихорадки составила около 2%. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
На данный момент случаев заболеваний Конго-крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза, которые передаются через укусы этих насекомых, в регионе не зарегистрированы.
Всего с начала сезона активности клещей на территории Волгоградской области в медицинские организации обратились 170 человек с жалобами на укусы клещей. Этот показатель, как заявляют в ведомстве, не превышает среднемноголетних значений.
Клещи, в том числе снятые с людей, исследуются сотрудниками испытательной лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" с целью обнаружения возбудителей природно-очаговых инфекций в рамках постоянного мониторинга.
Санитарные врачи напоминают, что при обнаружении присасывания клеща необходимо самостоятельно снимать его очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства).
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