Позовите профессора: что надо знать о лечении ревматоидного артрита

Полезно знать 05.05.2022 10:00
05.05.2022 10:00
Постоянная боль в суставах, высокий риск скоротечной инвалидизации и сокращение продолжительности жизни на 10 - 14 лет – все это следствие развития ревматоидного артрита. При этом, современная медицина не считает это тяжелое аутоиммунное заболевание приговором.
От чего зависит прогноз течения ревматоидного артрита? Почему женщины болеют чаще? Какую роль играет генетическая предрасположенность? Какие ошибки в лечении приводят к ухудшению состояния больного?
Консультирует заведующий кафедрой госпитальной терапии, доктор медицинских наук Людмила Шилова.
Все серии проекта ВолгГМУ «Позовите профессора» смотрите на здесь.
Реклама
«Местное всегда лучше»: волгоградские дачники нашли альтернативу западным гипермаркетам04.05.2022 08:59
Полезно знать 04.05.2022 08:59
Морозную ночь и утро до -3 ожидают в Волгоградской области02.05.2022 19:48
Полезно знать 02.05.2022 19:48
Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево года02.05.2022 09:04
Полезно знать 02.05.2022 09:04
Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 года02.05.2022 07:39
Полезно знать 02.05.2022 07:39
В Волгоградской области грядут заморозки до -3 градусов29.04.2022 15:24
Полезно знать 29.04.2022 15:24
Десятки частных и многоквартирных домов обесточат в Волгограде 29 апреля29.04.2022 08:17
Полезно знать 29.04.2022 08:17
Компания «СОГАЗ-Мед» помогает активными действиями28.04.2022 19:32
Полезно знать 28.04.2022 19:32
Смертельно опасные пауки активизируются в Волгоградской области28.04.2022 17:13
Полезно знать 28.04.2022 17:13
В Волжском 1 мая перекроют движение по проспекту Ленина28.04.2022 12:54
Полезно знать 28.04.2022 12:54
Аквапарк «Акватория» готовится к новому сезону работы28.04.2022 12:03
Полезно знать 28.04.2022 12:03
Энергетики отключат свет сразу в пяти районах Волгограда 28 апреля28.04.2022 08:48
Полезно знать 28.04.2022 08:48
Шторм с ливнем и градом обрушится на Волгоградскую область27.04.2022 20:11
Полезно знать 27.04.2022 20:11
Ж/д переезд в Волгоградской области закроют 29 апреля27.04.2022 16:24
Полезно знать 27.04.2022 16:24
На трассах Волгоградской области с 30 апреля оптимизируют движение27.04.2022 11:19
Полезно знать 27.04.2022 11:19
Гроза с порывистым ветром обрушится на Волгоград 27 апреля27.04.2022 10:26
Полезно знать 27.04.2022 10:26
Реклама