Позовите профессора: что надо знать о лечении ревматоидного артрита





Постоянная боль в суставах, высокий риск скоротечной инвалидизации и сокращение продолжительности жизни на 10 - 14 лет – все это следствие развития ревматоидного артрита. При этом, современная медицина не считает это тяжелое аутоиммунное заболевание приговором.

От чего зависит прогноз течения ревматоидного артрита? Почему женщины болеют чаще? Какую роль играет генетическая предрасположенность? Какие ошибки в лечении приводят к ухудшению состояния больного?

Консультирует заведующий кафедрой госпитальной терапии, доктор медицинских наук Людмила Шилова.